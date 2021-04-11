Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?

Hürriyet’ten Ece Çelik’in haberine göre, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan ve milyonlarca kişinin olmayı beklediği koronavirüs aşısı, fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı turizm acenteleri, Rusya, Sırbistan, Dubai gibi ülkelere ‘Kovid-19 Turu’ düzenlemeye başladı.

Acentelerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı tur kapsamında, karşılığında vatandaşları götürdükleri ülkede aşı olmalarını sağlarken, transfer, konaklama ve yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları bilgisi de yer aldı. Vatandaşların Biontech, Phizer, Sinovac, Sputnik gibi aşılar arasından istediğini seçiyor, fiyatlar ise 324 Euro (3 bin 150 lira) ile 1099 Euro (10 bin 680 lira) arasında değişiyor.

3 HAFTADIR TUR VAR

Ulaşılan bir turizm şirketi yetkilisi, turlarla ilgili şu iddiaları dile getirdi: “Belli tarihlerde turlar düzenliyoruz. Öncesinde gitmek istenirse, açtığımız VIP paketler ile 50 Euro fazla ödenmesi durumunda istenen tarihte de gidilebiliyor. 2 doz aşı yapılıyor. Bilgilerinizi gideceğiniz ülkenin sağlık bakanlığı sistemine giriyoruz ve oradan randevu alıyoruz. Konsolosluklarla da birlikte çalışıyoruz. Zaten bize turla ilgili Türk makamlarından bir bildiri gelmedi. Biz de bu turlara 3 haftadır devam ediyoruz. Çok rezervasyon alıyoruz.”

‘AŞI YAPILMAYACAK’

Türkiye-Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Turizm acentelerinin, tur için buraya getirdiği vatandaşların aşı olmasına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Geçtiğimiz haftalarda Astra Zeneca aşısını, komşu ülkelerden gelen vatandaşlar oldu. Biz zaten bununla ilgili onlara ‘Bizde aşı var, gelin aşı olun´ çağrısında bulunmuştuk. Ancak bunun dışında, herhangi bir turizm acentasının Türk vatandaşlarını Sırbistan´a getirip aşı olmalarını sağlaması gibi bir durum söz konusu değil. Olsa, buradaki yetkili makamların haberi olurdu. Sağlık Bakanı Ana Brnabic de bir açıklama yaparak, bundan sonra yurtdışından gelenlere aşı yapılmayacağına dair bilgi verdi.”

‘TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI’

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim Canatan da, konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki kanunlar kapsamında tur programı hazırlanıyorsa burada yasadışı bir durum yok. Acenteler misafirlerinin sigortalarını yapmakla ve vaat ettikleri programı yerine getirmekle yükümlü. Eğer Sırbistan’da ya da Dubai’de ekstra paket olarak aşı hizmeti veriyorlarsa ve o ülkelerin yasalarında bununla ilgili bir sorun yoksa bu tur düzenlenebilir. Burada biz bunun tanıtımının yasal olup olmadığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk ve bunu araştırıyoruz. Henüz bir geri dönüş olmadı. Ancak burada tüketicilerin dikkat etmesi gereken şey acentelerin orada anlaşmış olduğu sağlık hizmeti veren yerel acenteyle anlaşmış olup olmadığı ve o aşıların gerçek aşı olup olmadığı. Biz acenteleri denetliyoruz ancak bu dönemde başka ülkelerdeki sağlık acentelerinin ne kadar güvenilir olduğu soru işareti.”

TÜRKİYE’DE SİSTEME KAYIT EDİLEMİYOR

Edinilen bilgiye göre Türkiye’den yurtdışına gidip aşı yaptırılması halinde, bu aşıların Türkiye’de sisteme girilmesi mümkün olmuyor. Yani yurtdışında yapılan aşı resmi bir şekilde uygulanmadığı için güvenilirliği de sorgulanabiliyor. Ancak hangi ülkede aşı olunduysa o ülkeden aşı karnesi verilebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet aşı turizmini gündeme taşımış, Rusya’ya aşı turu düzenlediğini iddia eden tur şirketi yetkilileri ile görüşmüştü. 1099 Euro karşılığında yapılan turların ardından aşı karnesi verildiği ileri sürülmüştü. Ancak haberin ardından Rusya Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak aşı turizmin yasal olmadığını ifade etmişti.