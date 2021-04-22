Aşı sahtekarlığında akılalmaz detaylar

Dünyanın Covid-19'a karşı umudu aşılamanın, özellikle yoksul ülkelerde tedarik sorunları nedeniyle aksaması, çok korkunç senaryolar doğurmaya başladı.

Mart ayında BBC, internetin "dark web" olarak bilinen kısımlarında, yasadışı yollarla 150 dolara sahte koronavirüs testi, 500 ila 750 dolara ise aşı satıldığını duyurmuştu. BBC'nin haberinde sahte aşı sertifikalarının da 150 dolara alıcı bulduğu ve bu ilanların sayısında son dönemde ciddi bir artış görüldüğü de yer almıştı.

Nisan ayı başında ise Reuters sahte aşı pasaportlarının internetteki fiyatlarının 12 dolara kadar düştüğünü bildirdi. Ajansa konuşan bir sibergüvenlik yetkilisi dark web'de çok sayıda böyle ilan bulduklarını açıkladı.

Bu haberlerin yankıları henüz dinmişken Pfizer'den yapılan bir açıklama dünyayı bir kez daha şoke etti.

ABD'li ilaç şirketi, BioNTech işbirliği ile geliştirdikleri ve Türkiye de dahil çok sayıda ülkede uygulanmakta olan aşıların sahtelerinin Meksika ve Polonya'da ele geçirildiğini açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yetkililerin iki ayrı soruşturma kapsamında ele geçirdiği aşı örnekleri, Pfizer tarafından test edildi ve flakonlardaki malzemenin Covid-19 aşısı olmadığı kesinleştirildi. Meksika'da ele geçirilen flakonların etiketlerinin de sahte olduğu, Polonya'da elde edilen sahte aşıların içinde ise kırışık önleme ürünlerinde kullanılan bir madde bulunduğu belirtildi.

1000 DOLAR KARŞILIĞI DAMITILMIŞ SU

Şirketin açıklamasına göre, Şubat ayında Meksika'da bir kliniğe düzenlenen operasyonla ele geçirilen aşılar, 80 kadar kişiye doz başına 1000 dolar ödeme karşılığında sahte aşı uygulandı. Operasyon sonucu 6 kişi tutuklanırken, sahte aşıyı olanların sağlıklarında bir sorun görülmedi.

Sahte aşıların tespit edildiği Nuevo Leon eyaletinin sağlık bakanı Dr. Manuel de la O Cavazos, gazeteye yaptığı açıklamada aşıların otomobillerde kullanılanlar benzeri soğutucu kutularda saklandığını, o eyalete gönderilen partidekinden farklı seri numaralarına sahip olduğunu ve son kullanım tarihlerinin de yanlış olduğunu belirtti.

De la O Cavazos, "İnsanlara damıtılmış su enjekte ediyorlardı" diye konuştu.

Pfizer'in bulunan flakonlar üzerinde yaptığı özel ışık analizleri ve mikroskobik incelemeler sonucu, etiketi yapıştırmak için kullanılan maddenin hakiki olmadığı ve aşının sahte olduğu anlaşıldı. Pfizer'in küresel güvenlik direktörü Lev Kubiak, Wall Street Journal'a konuyla ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı ancak Pfizer'in sıvı üzerinde daha fazla test yapabileceğini belirtti.

AŞI DEĞİL HYALÜRONİK ASİT ÇIKTI

Polonya'da bulunan aşılar ise Ocak ayında bir vatandaşın apartman dairesine düzenlenen bir polis baskınıyla ele geçirildi. Kubiak, bulunan flakonların boyutlarının şirketin kullandığı flakonlardan farklı olması nedeniyle aşıların sahte olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.