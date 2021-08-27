Aşı oranı en düşük ilçelerden Hasköy’de belediye başkanından “aşı” seferberliği

Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı oranı en düşük ilçeler arasında yer alan Hasköy’de aşı seferberliği başlatan Belediye Başkanı Hikmet Karayel, ‘aşı olmayan kalmasın’ kampanyası ile vatandaşları aşıya davet etti.

Hasköy’de korona virüsle mücadelede aşılanma oranının düşük olması Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve sağlık çalışanlarını harekete geçirdi. Aşı için kampanya başlatan Başkan Karayel, müftülüğün de desteği ile hem cuma hutbesinde hem de namaz sonrasında vatandaşları aşıya davet etti. Cami minarelerinden anons yaparak vatandaşları aşı noktalarına yönlendiren din görevlileri, toplumsal bağışıklığın artırılması için çaba harcıyor. Aşı noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, tek tek aşılarını yaptırarak kampanyaya destek verdi.

“Bu hastalığın önünü kesmenin tek yolu aşıdır”

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hikmet Karayel, Muş genelinde yapılan aşı çalışmalarında yüzde 35 seviyesiyle geride olduklarını söyledi. Aşı oranının düşük olması nedeniyle bugün ‘aşı olmayan kalmasın’ kampanyasını başlattıklarını kaydeden Başkan Karayel, “İlçe merkezindeki 3 farklı noktada ve köylerde kampanyamız devam ediyor. Bende bugün üçüncü aşımı oldum. Gerçekten bu hastalığın önünü kesmenin tek yolu aşıdır. Nitekim aşı olanlar hastalığı hafif geçiriyor, aşı olmayanlar ağır durumda hastalıklarını geçiriyorlar” dedi.

“Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 96’sı aşı olmayanlardır”

Aşı olmayanların yaşadığı sıkıntıları vatandaşlara anlattıklarını belirten Karayel, “Hasköylü kardeşlerimize izah ettik. Kaymakamlığımız olsun, müftülük olsun ve biz belediye olarak da ‘aşı olmayan kalmasın’ kampanyasını başlattık. Hakikaten şu anda yoğun bir şekilde aşı olan vatandaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Önce Allah, sonra aşı”

“Bazı insanların ‘aşı olmayın zararı var’ beyanlarının karşılığı yoktur” diyen Başkan Karayel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlar cahilce olan söylemlerdir. Hastalığa tek faydası olan umut aşıdır. Önce Allah, sonra aşı. Bunun ötesi yok. Aşı olmadı mı bu hastalık bilhassa kronik hastalığı olan yaşlılarda ve rahatsızlığı olanlarda büyük sıkıntı oluşturuyor. İnşallah bu oranı birkaç gün içerisinde istediğimiz seviyeye getiririz. Halkımız güzel karşıladı. Şu anda halkımız aşılarını yapıyor. Bazı vatandaşlar ikinci dozu, bazıları 3., bazıları da ilk doz aşılarını oluyorlar. İnşallah bu kampanya hayırlı olur ve hastalığın önünü kesmiş oluruz. Bilim Kurulumuza güvenelim, aşımızı olalım, aşının faydadan başka hiçbir zararı yoktur.”

Başlatılan kampanyaya destek veren vatandaşlardan Yüksel Karayel, “Belediye başkanımızın başlatmış olduğu aşı kampanyasına destek amaçlı korona virüs ilk doz aşımı oldum. Herkese öneriyorum. Korona virüsün bitmesi için herkesin aşı olması şarttır. Lütfen herkes aşısını olsun. Şu anda herkes sırada ve bir yoğunluk var. Herkese öneriyorum” diye konuştu.