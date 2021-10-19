banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Aşı olmayan doktor yoğun bakımdan ‘aşı’ çağrısı yaptı

Aşı olmayan ve yoğun bakımda 1 aydan fazla süredir tedavi gören doktor ’aşı olun’ çağrısı yaptı. Doktorun aşı çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık 19.10.2021, 10:16
Aşı olmayan doktor yoğun bakımdan ‘aşı’ çağrısı yaptı

Aşı olmayan ve yoğun bakımda 1 aydan fazla süredir tedavi gören doktor ’aşı olun’ çağrısı yaptı. Doktorun aşı çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Uzmanı Dr. Siraç Erten, Covid-19 aşısı olmadı. Doktor Erten, korona virüse yakalandı. Evde karantinaya alınan doktor fenalaşınca görev yaptığı hastaneye getirildi. Durumu ağırlaşan Uzm. Dr. Siraç Erten, yoğun bakıma alındı. Bir aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavisi süren ve nefes almakta güçlük çeken Doktor Erten’in ‘aşı olun’ çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktor Erten çağrısında, “Herkese merhabalar. Ben hekim olarak Covid-19 aşımı ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Bu süreçte toparlandım çok şükür. Ama hala tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar ve Covid-19’a karşı tedbir alsınlar” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2