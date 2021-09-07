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Aşı olmayan aile hastanelik oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kendisi, eşi ve iki çocuğu korona virüse yakalanan adam hastane odasında çektiği video ile “Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık ailece hastanelik olduk” diyerek herkese aşı olun çağrısı yaptı.

Sağlık 07.09.2021, 10:20
Aşı olmayan aile hastanelik oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kendisi, eşi ve iki çocuğu korona virüse yakalanan adam hastane odasında çektiği video ile “Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık ailece hastanelik olduk” diyerek herkese aşı olun çağrısı yaptı.

Kadirli’de yaşayan Cengizhan Güler 26 Ağustos’ta önce kendisi, ardından eşi ve daha sonra iki çocuğu korona virüse yakalandı. Hastalık kısa sürede ilerleyince, ailenin tedavisine hastanede devam edilmesi kararlaştırıldı. Kadirli ilçesinde özel bir hastanenin Covid-19 servisinde tedavi altına alınan Cengizhan Güler, eşi ve iki çocuğunun da aşı olmadığı ortaya çıktı.

Hastane odasında 11 yaşındaki kızı Ceyli Güler’in oyuncaklarıyla oynadığı videosunu çeken Cengizhan Güler, çocuğunun okula başlamamasından dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Yine çektiği bu video ile herkese aşı olun çağrısı yapan Cegizhan Güler, “Geçtiğimiz günlerde Covid testimiz pozitif çıktı. Bir süre evimizde tedavi gördük. Maalesef evde gördüğümüz Covid tedavisi yeterli gelmedi. Hastalık ciğerlerimize indiği için hastaneye yattık. Sosyal medya yalanlarına inandım. Yalan yanlış bilgilere inandım ailece aşı olmadık. Çok pişman oldum. Ama siz bizim gibi olmayın. Aşınızı tam olun. Öyle sosyal medyaymış veya sağdan soldan duyduklarınıza inanmayın. Devletimize güvenin ve aşılarınızı yaptırın” dedi.

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