Aşı oldu, moda dünyasını aşıya davet etti

Ünlü ödüllü moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış korona virüs aşısı oldu. Dalmış, moda dünyasında boy gösterenlere bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundu.

Ünlü moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış korona virüs aşısı olarak, aşı olmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu söyledi. Çocukluk döneminden itibaren pek çok kez aşı olduklarını kaydeden Dalmış, ’’Aşı seferberliği önemlidir. Korona virüsle toplumsal bir mücadele gerekiyor. Aşı ile ilgili dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birtakım ön yargılar bulunuyor. Bilime inanmak şarttır. Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte pek çok farklı salgından insanlığın korunması bilim sayesinde mümkün oldu. Günümüzde bütün devlet başkanlarının, alanlarında profesör olmuş uzman doktorlar aşı oldu. Aşı sayesinde korona virüs salgınının üstesinden geleceğiz. Bu süreci aşılarla aşacağız. Başta bizim sektör olmak üzere tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum’’ dedi.