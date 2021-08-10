Aşı karşıtları bu haberi iyi okusun!

Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Önümüzdeki 6-12 ay içerisinde aşının güncellemesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkması çok olası. Ancak şu an böyle bir şey gerekmiyor" diye konuştu.

Şahin, şu anda aşıyı güncellemeye ilişkin verecekleri bir kararın, yeni bir varyantın baskın olmaya başlamasıyla 3-6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinerek, "Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı" dedi.

"EN YÜKSEK KORUYUCU ETKİNLİĞİ SAĞLADI"

BioNTech'in internet sitesinde mevcut aşıya dair yayımlanan güncel raporda ise üçüncü doz aşının Delta dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi.

Ancak şirket, üçüncü doza ilişkin yapılan analizlerin kesin sonuçlarını gelecek haftalarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmayı planladıklarını da duyurdu.

"BU AY İNSANLAR ÜZERİNE TEST EDİLMESİ PLANLANIYOR"

Bununla birlikte BioNTech, Delta varyantına göre ayarlanmış bir aşının da bu ay insanlar üzerinde test edilmesinin planladığını yineledi.

Üçüncü doz aşılama uygulaması Bahreyn ve Türkiye'de başlarken; İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da aşılama programındaki gelecek planları arasında yer alıyor.

Alman şirket ayrıca mevcut aşının 6 ay-11 yaş arası çocuklar ile sağlıklı hamile kadınlar üzerinde kullanılması için de klinik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bugün tüm dünyada bir milyar dozdan fazla aşı tedarik ettiklerini açıklayan Şahin, "Düşük ve orta gelirli ülkelerin aşı erişimini artırmak da dahil olmak üzere, COVID-19 aşımızın tedarikini dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

2021 sonunda hedeflenen aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkaracağını aktaran şirket, 2022'de ise bu miktarın yılda 4 milyar doz olacağını açıkladı.

Şirket ayrıca 2021 yılı ikinci çeyreğinde 2 milyar 29 milyon euro net kar sağladığını bildirdi.