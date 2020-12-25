ASELSAN'ın Kovid kiti başka hastalıklara da çare olacak

ASELSAN, "Geliştirdiğimiz “Yenilikçi Virüs Tanı Sistemi” yüksek hassasiyette Kovid-19 dahil birçok hastalığı başarıyla tespit edebilecek." açıklaması yaptı.

ASELSAN'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık alanında yerli ve milli çözümler sunmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz “Yenilikçi Virüs Tanı Sistemi” yüksek hassasiyette Kovid-19 dahil birçok hastalığı başarıyla tespit edebilecek." denildi.