Asansör boşluğuna düşen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Bingöl’de asansör boşluğuna düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem T. (20) bir apartmanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör kapısını açan itfaiye ekipleri, kadını kurtardı. Yaralı kadın hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.