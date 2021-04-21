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Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.

Sağlık 21.04.2021, 13:28
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Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye bağlı Kocabey köyünde artan Covid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 gün süreyle karantina uygulaması yapıldığı Kaymakamlık tarafından açıklandı.
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