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Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı
Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.
Sağlık 21.04.2021, 13:28
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Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye bağlı Kocabey köyünde artan Covid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 gün süreyle karantina uygulaması yapıldığı Kaymakamlık tarafından açıklandı.