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Artvin’de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti
ARTVİN KARADENİZ BAKIR İLK OKULU ÖĞRETMENLERİ “HAYDİ KURALLARA UYALIM. OKULLARI HEP BERABER AÇALIM” İSİMLİ KLİP ÇEKTİLER.
Sağlık 15.09.2020, 10:59
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Artvin’de Karadeniz Bakır İlkokulu öğretmenleri “Haydi kurallara uyalım. Okulları hep beraber açalım” isimli klip çektiler.
Karadeniz Bakır İlkokulu okul müdürü ve sınıf öğretmenlerinin oynadığı klipte, öğretmenler öğrencilerini özlediklerini ve dile getirdiklerini belirttiler. Senaryo, kurgu ve montajını sınıf öğretmeni Elanur Kuzu’nun yaptığı klipte konuşmalar ayrıca işaret diliyle izleyicilere aktarıldı. Öğretmenler okulların açılmasının kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayarak maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat çektiler.
Video sonunda öğretmenler hep birlikte ritim tutarak “daha dün annemizin kollarında yaşarken” şarkısını seslendirdiler.
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