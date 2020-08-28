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Artvin’de Korona virüs tedbirleri kapsamında iki yaylada giriş ve çıkışlar yasaklandı
Covid-19 tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Büyükova ve Küçükova yaylalarına 21 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sağlık 28.08.2020, 10:16
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Covid-19 tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Büyükova ve Küçükova yaylalarına 21 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Büyükova ve Küçükova yaylalara yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin, çıkışlar yasaklandığı bildirildi.
Şavşat Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şavşat Kaymakamlığımız ve Hopa Kaymakamlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, alınan hıfzı sıhha kararları doğrultusunda, Şavşat ilçemiz Büyükova ve Küçükova yaylalarına giriş-çıkışlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 21 gün süre ile kısıtlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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