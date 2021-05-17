Artvin’de kene vakaları artmaya devam ediyor

Artvin’in Ardanuç İlçesi Peynirli köyünden kene ısırığı nedeniyle KKKA hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Emre Salim Geçici, Trabzon Karadeniz Teknik üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavinin ardından taburcu edildi. Durumun iyi olduğu öğrenilen gencin taburcu haberini alan ilçe sakinleri, peş peşe gelen kene vakalarıyla yeniden kabus yaşadı. Boyalı köyü sakinlerinden Akın D. kene ısırığı sonucunda Artvin Devlet Hastanesinde tedavi görürken, Harmanlı köyünden 60 yaşındaki Nezir K. ise evinde dinleniyor.



Kentte toplam kene vaka sayısının dört olurken, vakaların en fazla görüldüğü ilçe ise Ardanuç oldu.