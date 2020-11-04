Artvin’de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ediyor
CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ, ARTVİN’İN MURGUL İLÇESİ BAĞLI 4 KÖY KARANTİNAYA ALINDI. KARANTİNAYA ALINAN KÖY SAKİNLERİ KURALLARA TAM ANLAMIYLA UYARAK, BİR AN ÖNCE KÖYLERİNDE KARANTİNANIN SONA ERMESİNİ İSTİYORLAR.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Murgul ilçesi bağlı 4 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köy sakinleri kurallara tam anlamıyla uyarak, bir an önce köylerinde karantinanın sona ermesini istiyorlar.
Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında Murgul ilçesine bağlı, Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köyü geçtiğimiz hafta 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ve uyarı yazıları ile yolları kapatıldı. Köy sakinleri tedbirlere tam anlamıyla uyarken bir an önce köylerinde vaka sayısının sıfıra inmesini istiyorlar. Köy muhtarlarından Kemal Kara, ”Giderek artan vaka nedeniyle 4 köyümüz karantina altına alındı. Köyde kalanların ihtiyaçlarını bir zat muhtarlık olarak temin edebiliyoruz. Bu hastalığı kurallara uyarak birlikte atlatacağız, inşallah köylerimizde eskisi gibi mutlu huzurlu hastalıksız yaşayacağız” dedi.
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|5
|1
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|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
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|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
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|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
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|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
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|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
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|11
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|10
|10. Elche
|6
|10
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|12. Barcelona
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|8
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|8
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|8
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|6
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|5
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|5
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|7
|3