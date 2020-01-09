Aroma'dan sağlıklı meyve suyu serisi: Sa-de

Aroma Türkiye’de Bir İlke İmza Atarak Yepyeni Bir Kategori İnşa Ediyor Yeni Nesil Sağlıklı İçecek: Aroma Sa-de

Her damak tadına uygun 3 farklı lezzeti bulunan Aroma Sa-de; Nane-Limon- Elma, Tarçın-Kuşburnu ve Zencefil-Limon çeşitleriyle, çevreye duyarlı karton Tetrapak ambalajlarda raflardaki yerini almaya başladı.

Aroma, yeni nesil içecek Aroma Sa-de’yi raflara çıkarttı. Tüketicilerin “iyi ve sağlıklı yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme” taleplerine yanıt olarak pazara sunulan Aroma Sa-de, içeriğinde, şeker ilavesi, tatlandırıcı, renklendirici ve hiçbir katkı maddesi bulunmaması ile dikkatleri çekiyor. Bir bardağında doğal ve gerçek meyve özlerinden gelen sadece 4 kalori bulunması ise, Aroma Sa-de’yi hem formuna, hem de sağlığına önem verenler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor.

Üç Farklı Çeşit, Bir Bardağı 4 Kalori

Nane-Limon-Elma, Tarçın-Kuşburnu, Zencefil-Limon olmak üzere 3 farklı lezzeti bulunan Aroma Sa-de’nin Nane-Limon-Elma ve Zencefil-Limon lezzetindeki içeceklerinin bardağı 4 kalori, Tarçın-Kuşburnu lezzetinin ise 9 kalori. Ferahlatıcı, rahatlatıcı, sağlıklı içecek arayanların gözdesi olacak Aroma Sa-de, su içmenin en keyifli hali olarak tüketicilere sunuluyor.

Aroma, Sa-de ile Yeni Bir Kategori İnşa Etti

Aroma, Aroma Sa-de ile Türkiye’de yeni bir kategori açıyor. Form ve sağlık alanına yönelik “Yeni Nesil İçecek” kategorisi, farklılaşan tüketici taleplerine yanıt veriyor. Aroma Sa-de ile ilgili bilgi veren Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk “Aroma olarak, 1968 yılından bu yana sektörün öncü ve lider markası olarak birçok ilke imza attık. Bunların arasında Türkiye’nin ilk %100 meyve suyu ile yeni bir kategori yaratmamız, 1 lt. ve 200 ml cam şişede meyve suyu üretmemiz ve pazara ilk defa karışık vitaminli meyve suyu sunmamız bulunuyor. Şimdi de sektörü yepyeni bir kategoriyle tanıştırıyoruz” dedi. Mahmut Atom Duruk sözlerine şöyle devam etti “Tüketicilerin kendilerine dönük yatırımlarını Aroma Sa-de ile destekliyoruz. Form ve sağlık segmentinde tüketicilerimize sunduğumuz Aroma Sa-de ürün grubumuzu genişleteceğimiz gibi, farklı faydalara hitap eden yeni ürünlerimizle, Aroma’nın bu alanındaki varlığını büyüteceğiz. Düşük kalorili, şeker ilavesiz, tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeyen Aroma Sa-de, tüketicilerimize kendilerini iyi hissettirecek, içimi son derece keyifli bir ürün. Aroma Sa-de, global trendlerin yanı sıra, pazarın, pazarın büyüme trendlerinin, sağlık sektörü uzmanlarının görüşlerinin ve tüketici iç görülerinin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıktı.”

Meyve suyu pazarının önemli oyuncularından olan Aroma, Aroma Sa-de ile yarattığı yeni nesil içecek pazarını genişleterek 2020 yılında yüzde 30 büyümeyi hedefliyor.

Yeni Yatırımlar Yolda

2020 yılının Aroma için yatırımlar yılı olduğunu söyleyen Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç “Önümüzdeki aylarda, 2020 yılının ilk yeniliği olan Aroma Sa-de’yi çeşitlendirmenin yanı sıra, başta su kategorisinde olmak üzere, içecek sektörünün farklı alanlarında, yeni ve inovatif ürünlerle tüketicilerimizin karşısına çıkacağız. Sektörümüzü yeni kategorilerle tanıştırarak önünü açacağız. Şimdiden müjdelemek isterim ki, 2020’nin ilk yarısında, Aroma Sa-de dışında, pazarda olmayan üç farklı ürünü daha tüketicilerimizin beğenisine sunacağız” dedi. Kılınç, bu amaçla hat ve makine yatırımı yaptıklarını da belirtti.