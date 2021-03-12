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Arı Zehri dünyaya tanıtılacak!

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) iş birliği ve BEE’O Propolis’in katkıları ile düzenlenen Bal Arısı Zehri Paneli online olarak gerçekleştirildi.

Sağlık 12.03.2021, 10:49
1481
Arı Zehri dünyaya tanıtılacak!

Toplam kovan sayısı ve bal üretimi bakımından dünyada 2. sırada yer alan Türkiye arıcılığı için yeni bir farkındalık çalışması olarak görülen “Arı Zehri Paneli” Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve BEE’O Propolis’in katkılarıyla 10 Mart Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın, açılış konuşmasını DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun gerçekleştirdiği ilk panelde söz alan BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı dünyadaki pazar ve üretim miktarı konusunda henüz yeterli istatistik olmadığını ifade etti. Konuşmasında ayrıca yurt dışında tablet, serum, dudak balmı, tonik, maske, nemlendirici krem, ağrı kesici vücut merhemi gibi yüksek fiyatlı, arı zehri içerikli ürünler hakkında da bilgiler veren Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’nin çok yüksek bir potansiyeli olduğunu ve bu alanda dünya lideri olunabileceğinin altını çizdi. Ayrıca bunun için öncelikle bir standart oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Doğru Hasat Kaliteli Ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, arı zehrinde çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu ve arı zehrinin doğru hasat edilmesiyle kaliteli ürünler elde edilebileceğine dikkat çekti. Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün Arı Ürünleri Üretimini Yaygınlaştırma Projesinden bahseden Gülten Bulut, arı zehri üretim talimatnamesi oluşturarak arı zehri çalışmalarını hayata geçirdikleri bilgisini de paylaştı.

Arı Zehri Üretimine, Üniversitelerin Ar-Ge Merkezleri Üzerinden Gitmeliyiz

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “Bal Arısı Zehri ile İlgili TAB’ın Faaliyetleri” başlıklı konuşmasına tüm arıcılara hayırlı üretim sezonu dileyerek başladı. Arıcıların sesini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Şahin, “Üretimi nasıl arttırabiliriz? Onun derdindeyiz. Üretime üniversitelerin Ar-Ge Merkezleri üzerinden gitmeliyiz. Üreticiye de hakkını vermeliyiz. Sayın Bakandan üretim tebliğinin oluşturulacağı müjdesini de aldık.” şeklinde görüşlerini iletti.

Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca, “Sağlık Bakanlığı’nda Bal Arısı Zehri ile İlgili Son Gelişmeler” konulu sunumunda üretimden sonraki aşamanın kendi sorumluluklarında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili ruhsatlandırma mevzuatı çalışmalarının sürdüğünü belirterek sözlerini sonlandırdı.

Dünya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın moderatörlüğündeki ikinci oturuma ise; BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, Ege Üniversitesi Apimondia Apiterapi Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu ile DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sözleşmeli Arıcılık ile Kovandan Sofraya İzlenebilir Üretim

BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, “Sözleşmeli Arıcılıkla Arı Zehri Üretimi”, başlıklı konuşmasında sözleşmeli arıcılığı, arı ürünlerinin belirli fiyattan ve belirli üretim koşullarında doğrudan arıcıya ürettirilmesi iş modeli şeklinde açıkladı. Bu model ile kovandan sofraya izlenebilir üretim ve üreticiye alım garantisi ile kalite ve üretime odaklanma avantajlarından söz etti.

Ege Üniversitesi Apimondia Apiterapi Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel ise “Üniversitelerin Bal Arısı Zehri Üretimi ve Ticarileşmesindeki Rolü” başlıklı sunumunda; üretimde standardizasyon ve sertifikalı bal arısı zehri üretim eğitimlerinin önemi üzerinde durdu.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, “Anadolu Arısı Zehrinin Nano-taşıyıcı Sistemde Konjugasyonu ve Biyoaktivite Etkinliğinin Belirlenmesi” başlığı ile yaptığı sunumda, kanser ve arı zehri ile ilgili faydalı bilgiler aktardı.

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu “Sağlık Sektöründe Bal Arısı Zehrinin Kullanım Formları ve Alanları” konulu sunumunda, arı zehrinin akupunkturu olarak bilinen Apipunktur hakkında önemli bilgiler paylaşarak Uluslararası Apiterapi Federasyonu olarak yakın zamanda düzenleyecekleri organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Üreticilerin Beklentileri

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise “Bal Arısı Zehrinde Doğru Üretim Teknikleri ve Anadolu Bal Arısı Zehrinin Özellikleri” başlıklı sunumunda, arı zehrinde; ürün miktarı, kalite, koloni sağlığı, sürdürülebilir üretim ve hijyen için doğru üretim tekniklerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bal arısı zehri hasadı hakkında önemli tespitlerde bulunan Kekeçoğlu, Düzce Üniversitesi’nin tamamlanan ve devam eden projelerini katılımcılarla paylaştı ve tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bal Arısı Zehri Paneli, Düzce Üniversitesi’nin arı zehri üretimi ile ilgili görüntülerinin yer aldığı video gösterimi ile sona erdi.

Kimler katıldı

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu - Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak – BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı - Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin - Rektör yardımcısı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin - Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca - Dünya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı - BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı - Ege Üniversitesi, Apimondia, Apiterapi, Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy - Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi - Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu…

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