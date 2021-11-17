Arı poleni hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor

Diyetisyen Dilek Sivri, arı poleninin hücreleri kanser ve tip 2 diyabet olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılı serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilen birçok antioksidan bileşen içerdiğini ifade ederek ayrıca kalp sağlığını koruyucu etkisinin bulunduğunun altını çizdi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, arı poleninin bileşiminde bulunan amino asitler, lipidler (trigliseritler, fosfolipidler), vitaminler, mineraller ve flavonoidler dâhil olmak üzere yaklaşık 250 bileşen olduğunu ifade ederek, bu bileşenlerin çeşitliliği bitki türüne, polen toplama zamanına göre değişebileceğini söyledi.

“Karaciğeri toksit maddelere karşı korur”

Dilek Sivri, arı poleninin karaciğeri toksik maddelere karşı koruduğunu ifade ederek, “Karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır” dedi.

Arı poleninin antitümör etkili olduğunu belirten Sivri, özellikle prostat kanserinde hücre büyümesini engellediğini ve hastaların şikâyetlerini azaltabilmekte olduğunu ve bazı çalışmaların ise arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırabileceğini gösterdiğini ifade etti.

“Yeni korona virüs sürecinde bağışıklığı güçlendirir”

Arı poleninin yapısında bulunan flavonoid, fenolik asit ve diğer antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığın güçlendiğini belirten Sivri, “Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur. Yeni korona virüs sürecinde bağışıklık sistemimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır, bu süreçte hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve hastalık sürecinde vücut direncini arttırmak için arı poleni besin desteği olarak kullanılabilir” tavsiyesinde bulundu.

Bu yan etkilere dikkat

Bazı bireylerde ise arı poleni tüketimiyle iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı kaşıntı gibi yan etkiler görülebilmekte olduğunu söyleyen Sivri, “Özellikle hamileler, emziren anneler, herhangi bir arı ürününe karşı alerjisi bulunan bireyler ve varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler doktor tarafından önerilmedikçe arı poleni kullanmamalıdır. Arı poleni kullanmak isteyen diğer bireyler de doktorlarına danışıp uygun arı poleni kullanabilir. Ayrıca arı poleni uygun koşullarda saklanmalı, alınması gereken doz miktarlarının üstüne çıkılmamalıdır” uyarısında bulundu.