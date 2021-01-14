Ardahan’da ilk korona virüsü aşısı yapıldı

Korona virüs aşısı Ardahan’da ilk kez uygulandı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bu işte torpil yok, korona virüs aşısı ilk kimlere yapılacaksa öncelik onlarındır. Yani, hemşire arkadaşımız sisteme girdi, kimlik bilgileri ile eşleştirme yapıldıktan sonra onayını alarak aşı yapıldı" dedi.

Ardahan’da da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kullanılan korona virüs aşısı ilk sağlık çalışanlarına uygulandı. Ardahan Devlet Hastanesinde düzenlenen programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Aşı olsak bile ‘Maske, mesafe, hijyen’ kurallarına uymalıyız" dedi.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte önemli bir çaba ve emek sarf ettiklerini söyleyen Vali Öner, "Aşı uygulamasını öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlatıyoruz. Daha sonra bilim kurulunun tespit ettiği öncelik sıralamasına göre ilimizde de vatandaşlarımıza uygulanacak. Fakat aşı olsak bile kurallara uymaya devam edeceğiz. Çünkü bu hastalıkla mücadelenin en etkin yolu alınmış olan kurallara ve özellikle de ‘Maske, mesafe, hijyen’ kurallarına uymaktan geçer. Aşı uygulaması hastalıkla aktif olarak mücadele etmemizi sağlayacak. Bu kurallara uymak suretiyle de hem ülkemiz genelinde hem de ilimizde Covid 19 pandemisiyle de mücadelemizde arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Ardahan Devlet Hastanesindeki ilk aşı Başhekim Uzman Dr. Ömer Kazcı’ya yapıldı. İkinci aşı ise Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ulaş Şentürk’e yapıldı. Aşı olan Dr. Şentürk, artık pozitif olan kişilerin de aşı olabileceğini söyledi.