banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor

Doktorlar, artış gösteren kanser vakalarına karşın vatandaşları uyarıyor. Uzmanlara göre günde en az 5 saat hareket etmek, tüm kanser türlerinden ciddi oranda koruyor. Çalışmada, yüzde 11 ile en çok mide kanseri hastalarında hareketsizlik görüldü.

Sağlık 16.10.2021, 13:33
Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor

Yeni çağın "veba"sı olarak adlandırılan kanserle ilgili her gün yeni araştırmalar gerçekleştiriliyor. Medicine & Science in Sports & Exercise bülteninde yayımlanan bir araştırmada, hareketsizlik ve kanser arasındaki ilişki gözler önüne serildi. Raporda, günde en az 5 saat hareketin 46 bin kanser vakasının önüne geçebileceği detayı yer aldı.

KADINLARDA DAHA ETKİLİ

Bilim insanları, 30 yaş ve üstü yetişkinlerde 2013'den 2016'ya kadar görülen kanser vakalarını inceledi. Sonuçlara göre vakaların yüzde 3'ü kesinlikle hareketsizlikle ilgili. Bu sayı erkeklerde 14 bin 277'ken, hareketsizliğin de etkisiyle kansere yakalanan kadınların sayısı 32 bin 89.

EN ÇOK MİDE KANSERİ

Çalışmanın yazarları arasında yer alan Halk Sağlığı Uzmanı olan Adair Minihan, hareketsizliğin en çok mide kanserini tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

"Kanser bölgelerine (meme, uterus, kolon, mide, böbrek, yemek borusu adenokarsinomu ve mesane) göre fiziksel hareketsizliğe atfedilebilen kanser vakası sayısının tahmin edildiği ilk araştırma. Belli kanser bölgelerine odaklanıldığında veriler, mide kanserlerinin yüzde 16,9'unun, uterus kanserlerinin yüzde 11,9'unun, böbrek kanserlerinin yüzde 11'inin, kolon kanserlerinin yüzde 9,3'ünün, yemek borusu kanserlerinin yüzde 8,1'inin, kadınlardaki meme kanserlerinin yüzde 6,5'inin ve mesane kanserlerinin %3,9'unun egzersiz eksikliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor"

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1