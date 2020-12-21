banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ

“Aralık ayında çocuğunuzu ölümcül RSV’den koruyun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “RSV, Çocukları enfekte eden çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. Hastalık kasım-aralık ayında başlar nisana kadar etkisini sürdürür. Risk grubundaki çocuklarda ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere neden olur” dedi.

Sağlık 21.12.2020, 10:33
8
“Aralık ayında çocuğunuzu ölümcül RSV’den koruyun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “RSV, Çocukları enfekte eden çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. Hastalık kasım-aralık ayında başlar nisana kadar etkisini sürdürür. Risk grubundaki çocuklarda ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere neden olur” dedi.

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, bulaş riski oldukça yüksek olan ve ölümcül risk taşıyan Respiratuvar Sinsisyal Virus (RSV enfeksiyonu) hakkında açıklamalarda bulundu. RSV’nin pek çok rahatsızlığa neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “Çocuklarda burun akıntısı, öksürük ve ateş şeklinde görülür. Bebeklerde huzursuzluk, beslenememe, sık nefes alma, solunum düzensizlikleri, krup, orta kulak iltihabı, bronşiolit ve zatürreye neden olabilir. Prematüre doğum, doğuştan kalp, akciğer rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi bozulmuş çocuklarda ölümcül risk barındırır” bilgisini verdi.

Aralık ayına dikkat

Bu virüsün tedavisinde antibiyotiğin yeri olmadığını belirten Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “RSV’nin spesifik bir tedavisi yoktur. Şikâyetlere yönelik destek tedavisi uygulanır. Yani beslenmesi bozulan hastaların sıvı kaybının yerine konulması, solunumun dikkatli değerlendirilmesi ve gerekli hastalara oksijen desteği sağlanması şeklindedir.

RSV, 2 yaşına kadar hemen hemen her çocuğu enfekte eden çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. Hastalık genellikle kasım-aralık ayında başlar nisana kadar etkisini sürdürür. Bebek ve çocuklar bu hastalığı üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirir. Prematür bebekler, kalp veya akciğer sorunlu ve immun yetmezliği bozuk olan çocuklarda ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere neden olur.”

“Virüs elde yarım saat canlı kalıyor”

RSV’nin oldukça bulaşıcı olduğunu, insandan insana temas ya da virüsün barındığı eşyalarla geçtiğini anlatan Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “Damlacık yoluyla bulaş oldukça kısıtlıdır. Kuluçka süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasındadır. Bebekler ve bağışıklık sistemi bozulmuş çocuklarda bulaştırma daha uzun sürelidir. RSV yüzeylerde saatlerce, ellerde yarım saatten fazla süre canlı kalabilir. RSV’nin tanısı solunum yolu salgılarından konulur. RSV antijeni bakılan RSV antijen saptama testi kullanılır. Hem hızlı hem de yüzde 90 oranında doğru sonuç veren bir yöntemdir” açıklamasını yaptı.

“Tedavide antibiyotik faydasız”

RSV’nin çocuklarda en sık üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri olan burun akıntısı, öksürük ve ateş

şeklinde ortaya çıkabileceğini söyleyen Uzm. Parlak ailelere şu uyarıda bulundu: “Bebeklerde huzursuzluk, beslenememe, sık nefes alma, solunum düzensizlikleri, krup, orta kulak iltihabı, bronşiolit ve zatürreye neden olabiliyor. Prematüre doğum, doğuştan kalp, akciğer rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi bozulmuş çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarına hatta ölümlere neden olabiliyor. RSV viral bir enfeksiyon olduğu için tedavide antibiyotiğin yeri yoktur. Risk grubu, 6 aydan küçük bebekler ve ağır seyreden vakalarda hastaneye yatırılarak tedavi ve takip yapılır.”

“Maske, mesafe ve temizlik”

Çocukları RSV’den korumanın yollarına ilişkin de bilgi veren Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “Hastayla temasın sınırlandırılması, maske ve el yıkama yayılımı engelleyecek başlıca eylemlerdir. Kalabalık ortamdan uzak durulması, sigara içilen ortamda bulunmaması, anne sütünün desteklenmesi, rutin aşıların eksiksiz ve zamanında yapılması, risk gruplarının yakın takibi korunma yöntemleridir” açıklamasını yaptı.

“Yüksek risk grubundaki üç çocuk”

Yüksek risk grubundaki hastaların tedavisi sınırlı olduğu için, koruyucu önlemler daha fazla önem kazandığını vurgulayan Parlak, sözlerini şöyle tamamladı: “RSV’nin risk haritasında üç grup öne çıkıyor. İlki kronik akciğer veya kalp rahatsızlığı olan 2 yaş altı çocuklar. Diğeri, 29 haftanın altında doğan ve RSV mevsimi başladığında 1 yaşında küçük çocuklar. Sonuncusu ise 29-32 hafta arasında doğan ve RSV mevsimi başladığında 6 aydan küçük çocuklar. Sonuç olarak, bu kadar sık gördüğümüz ve riskli çocuklarda ölümcül seyreden hastalık için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11