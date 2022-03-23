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Aracınızın iç hava kalitesi, sevdiklerinizin sağlığını etkiliyor!

Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hifyber, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından Barselona'da 2.687 çocuk üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonucuna göre; arabalardaki iç hava kirliliği çocuklarda; dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve unutkanlık gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sağlık 23.03.2022, 10:58 23.03.2022, 11:02
Aracınızın iç hava kalitesi, sevdiklerinizin sağlığını etkiliyor!

Evlerimizdeki ve ofislerimizdeki havadan 5 kat daha kirli!

Hayatımıza büyük bir kolaylık ve konfor sunan arabaların, sağlığımız için tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan arabaların iç hava kalitesinin; evlerimizdeki ve ofislerimizdeki havadan 5 kat daha kirli olduğunu gösteriyor. Araç içerisindeki hava kirliliği ise bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araba kullanırken; baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız eğer nedeni araç içerisinde bulunan ve çapları 0.1 ile 2.5 mikron arasında değişen partiküller olabilir. Bu partiküller uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna yerleşerek; astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kansere bile neden olabiliyor. 

Çocuklarda, öğrenme güçlüğü ve unutkanlığa neden oluyor

Avrupa Araştırma Konseyi tarafından Barselona'da ki 39 okulda ve 7-10 yaş aralığında ki 2.687 çocuk üzerinde yapılan ve Clinical Research Ethical Committee tarafından onaylanan bir araştırma da arabalardaki iç hava kirliliğinin çocuklarda; dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve unutkanlık gibi sağlık sorunlarına yol açtığını gösteriyor. 

Çözüm: Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası

“Araba kabinlerindeki kirlilik, dış ortamdan saatte 540 bin litreye varan bir hacimle gelen havanın beraberinde partikülleri de taşımasından ve kirli havanın araba kabininde devridaim etmesinden kaynaklıdır” diyen Hifyber Genel Müdürü Ahmet ÖZBECETEK, sözlerine şöyle devam etti: “Otomobil içerisinde ki sürücülerin ve yolcuların güvenli seyahat edebilmeleri için temiz hava dolaşımı sağlamak mümkün. Dış ortam havasından kaynaklı toz ve kirlerin, kabin hava filtreleri vasıtasıyla hapsedilmesi ile havanın, sürücü ve yolcular için bir risk faktörü oluşturması önlenebilir. Ancak günümüzde otomobillerin hava filtresi kabinlerinde kullanılan lifli hava filtreleri, çeşitli avantajlarına rağmen ultra ince toz partikülleri yakalamakta yetersiz kalıyor. Hifyber olarak bu sorunu çözmek için nanoteknoloji kullanarak, geliştirdiğimiz “Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası” ile kabin hava filtrelerinde yüksek performans sağlayarak, ortam havasında bulunan; virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkları yüzde 90’ından fazlasını hapsederek, yüksek hava kalitesi sağlıyoruz. 

Yüksek filtrasyon güvenliği

Nanofiberler ile filtre basınç düşüşünde önemli bir artış olmadan filtre verimliliğinde iyileşme sağlayarak, mekanik filtrasyon yapıyoruz. Böylece bu ezber bozan nanofiber filtre medyası ile insan saçının binde biri kalınlığından daha küçük olan 0,05 mikron kalındığındaki partikülleri kolaylıkla filtre edebiliyoruz. Ayrıca virüs içeren su damlacıklarını hızlı bir şekilde yok edip, araç içerisindeki yolcu ve sürücülerin sağlığını koruyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

#araç #iç hava #kalite
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