“Ara tatilin çocukların olduğu unutulmamalı”

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, ara tatilde çocukların özellikle ekran kullanımının istismar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Veliler, tatilin çocukların olduğunu unutmamalı” dedi.

Tatilde çocukların dinlenmesi ve keyifli vakit geçirmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Öncelikle bu tatilin çocuklar adına dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek odağında olmasına dikkat edilmeli. Çünkü çoğu okul, özellikle ilk sınavlardan sonra bu ara tatili verdi. O yüzden çocuklar için dinlenmek, rahatlatılmak ve rahatlamak odağında olmalı. Burada görev ebeveynlere düşüyor. Çünkü çocuğun temel ihtiyaçlarına ve aslında istediği şeylere odaklanmak, tamamen ebeveynler arasındaki iyi iletişime odaklanmak demek. Bunun için yapabilecekleri en önemli şeylerden birisi çocukların ekran kullanımına dikkat etmek. Çocukların ekran kullanımında esnemeler yapılabilir. Bu noktada da şöyle bir önerim olacak, tatildeyken özellikle ekran kullanımının istismar edilmemesi konusunda ebeveynleri uyarmamız gerek. Çünkü çocuklar için okula uyum döneminde ekran kullanımı en çok dikkat ettiğimiz noktadır aslında. Bu yüzden minik esnemeler yapabiliriz. Uykuda da yine minik esnemeler yapabiliriz. Okula uyum sürecinde çok katı olmamakla birlikte çocuklara biraz rahatlatacak derecede teknoloji kullanımı, ekran kullanımı ve uyku süresinde esnemeler yapılması gerekiyor” dedi.

Hamurcu, aile olarak yapılacak faaliyetlerin çocuklara hem farklı alışkanlıklar kazandıracağını hem de keyifli vakit geçirmek adına önemli olduğunu söyleyerek, “Hep beraber yapılabilecek bir örnek olarak söylemek gerekirse, ekran kullanımı özellikle ailelerle birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir öneri olabilir. Çünkü aileler hep birlikte ekran kullanımı yapmak yerine çocuklara sadece tableti verip kendileri televizyon izliyorlar. Ara tatilde de hep birlikte bir dizi ya da film izlemeyi, kitap okumayı önerebiliriz mesela. Bu noktada da çocuğun istediği diziyi izlemek en önemli faktör olacaktır. Ebeveynin istediği diziye çocuğu dahil etmektense, çocuğun sevdiği bir diziyi izlemek hem aile bağlarını güçlendirecektir hem de çok keyifli bir aktivite olacaktır. Bununla birlikte okul zamanında yapamadığı, vakit bulamadığı çoğu etkinlik bu tatile denk getirilebilir. Çünkü çocuk açısından bu tatilin dinlenmek amaçlı ve keyifli vakit geçirmek amaçlı olduğu unutulmamalı. Bu sayede çocuğun günlük tutma alışkanlığı da sağlanabilir. Belki akşam uyumadan önce o geçirdiği günün en güzel anlarını yaşamasını ve bunu günlüğüne aktarmasını sağlayarak, çocuğa da hem yazma hem de okuma aktivitesi olarak kazandırılabilir. Hep birlikte bir aile çizme testi uygulanabilir. Bununla da çocuğun aile ile ilgili fark ettiği ya da fark edemediği birçok nokta birlikte kazanılabilir. Bununla birlikte bir kitapçıya gidip çocuğa kitap seçme hakkının olduğu söylenebilir. Bu, çocukta çok güzel bir beceri kazandıracak. Hem de kitap okuma alışkanlığını çok güzel bir noktaya getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Tatilin, çocukların olduğu unutulmamalı”

Hamurcu, ara tatilin velilerin değil çocukların olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Farklı ve güzel aktiviteler uygularken, aynı zamanda okula uyumunu da geliştirmek adına hep birlikte akşamları belli bir saatte ders tekrarı yapılabilir. Çocuğun belirleyeceği konuları ve belki yardım isteyeceği sorularla beraber çocukla vakit geçirilebilir. Bu süreç çok faydalı geçirilebilirse eğer, çocuk okula da çok güzel uyum sağlayacak ve verimli aktivitelerle bir hafta dolu dolu geçmiş olacaktır. Bu bir haftalık tatilin ebeveynlerin tatili olmasından ziyade çocuğun tatili olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden velilerin ilgi alanlarına çocuğu dahil etmek yerine çocuğun ilgi alanlarına veliler dahil olmalı. Birlikte aile bağları güçlendirilirken, çocuğun okula uyumu da geliştirilebilir” diye konuştu.