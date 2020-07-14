Mikroplar vücutta çok çeşitli sorunlara neden olabilir ve apse en yaygın olanlarından bazılarıdır. Apseler genellikle kırmızı veya pembe renktedir ve dokunmaya hassastır ve vücudun yüzeyinde kolayca tespit edilebilir. Peki, apse nedir, neden olur? Apse nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

APSE NEDİR?

Apse, genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu ağrılı bir irin topluluğudur. Apseler vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. İki tür apse vardır.

Bunlar:

– Cilt altında gelişen cilt apseleri

– Vücudun içinde, bir organda veya organlar arasındaki boşluklarda gelişen iç apseler.

Özellikle diş apseleri ciddi ağrılara, ağız kokusuna, sıcak-soğuk hassasiyetine ve eğer tedavi edilmezse de ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

APSE NEDEN OLUR?

Çoğu apseye bakteriyel bir enfeksiyon neden olur. Bakteriler vücudunuza girdiğinde, bağışıklık sisteminiz etkilenen bölgeye enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerini gönderir. Beyaz kan hücreleri bakterilere saldırdıkça, yakındaki bazı dokular ölür ve daha sonra içi irinle dolu olan apseler oluşur. İrinde ölü doku, beyaz kan hücreleri ve bakteriler bulunur.

İç apseler ise genellikle vücudunuzun başka bir yerinde enfeksiyon gibi mevcut bir durumun komplikasyonu olarak gelişir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda belirli apseler daha sık gelişir. Aşağıdakilerden herhangi birine sahip olanlar, daha şiddetli apselere sahip olma riski altındadır. Çünkü vücudun enfeksiyonları önleme yeteneği azalır.

Bunlar:

– Kronik steroid tedavisi

– Kemoterapi

– Diyabet

– Kanser

– AIDS

– Orak hücre hastalığı

– Periferik vasküler bozukluklar

– Crohn hastalığı

– Ülseratif kolit

– Şiddetli yanıklar

– Şiddetli travma

– Alkolizm veya uyuşturucu bağımlılığı

– Şişmanlık

Apse için diğer risk faktörleri arasında kirli ortamlarda maruz kalma, belirli cilt enfeksiyonu türlerine maruz kalma, kötü hijyen ve dolaşım sisteminin zayıf olması yer alır.

APSE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Küçük bir cilt apsesi doğal olarak drene olabilir veya herhangi bir tedavi olmaksızın küçülebilir, kuruyabilir ve kaybolabilir. Bununla birlikte, enfeksiyonu temizlemek için daha büyük apselerin antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekebilir ve irinin boşaltılması gerekebilir. Bu genellikle cildinize bir iğne sokularak veya apse üzerinde deride küçük bir kesi yapılarak gerçekleştirilir.