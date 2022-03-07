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Aort damarı yırtılan amatör sporcu 6 saatlik operasyonla hayata tutundu

Antalya’da spor yaparken salladığı yumruğun ardından aort damarı yırtılan ve yaşama şansı düşük görülen 44 yaşındaki Şahin Ergül, Prof. Dr. İsa Coşkun tarafından yapılan 6 saatlik bir operasyonla hayata tutundu. Normal hayatına dönen Ergül, “Hayatımı kaybedebilirdim. Şanslı bir şekilde Allah’ın da yardımıyla hayatta kaldığıma inanıyorum” dedi.

Sağlık 07.03.2022, 11:56
Aort damarı yırtılan amatör sporcu 6 saatlik operasyonla hayata tutundu

Antalya’da spor yaparken salladığı yumruğun ardından aort damarı yırtılan ve yaşama şansı düşük görülen 44 yaşındaki Şahin Ergül, Prof. Dr. İsa Coşkun tarafından yapılan 6 saatlik bir operasyonla hayata tutundu. Normal hayatına dönen Ergül, “Hayatımı kaybedebilirdim. Şanslı bir şekilde Allah’ın da yardımıyla hayatta kaldığıma inanıyorum” dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Şahin Ergül, uzun yıllardan bu yana dövüş başta olmak üzere çeşitli branşlarda spor yaptı. Katıldığı bazı şampiyonalarda dereceler elde eden Ergül, bugüne kadar hiçbir sağlık kontrolünden geçmedi ve herhangi bir sorunla da karşılaşmadı. Ergül, bundan 5 ay önce salonda antrenman yaptığı esnada salladığı bir yumruğun ardından nefesi daralıp yere yığıldı. Bir süre sonra kendine gelen Ergül, kendini iyi hissedince hastaneye başvurmadı. Güvenlik işi ile de uğraşan Ergül, kendini halsiz ve yorgun hissetmeye başlayınca hastaneye başvurmaya karar verdi. Özel bir hastaneye başvuran Ergül, yapılan tetkiklerin ardından kalbinde sorun olduğunu ve kapsamlı bir hastaneye başvurması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine araştırma yapan Ergül, Memorial Antalya Hastanesi’ne başvurup Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsa Coşkun ile görüştü. Ergül’ün yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı ve bunun yanında aort kapağında da yetmezlik olduğu belirlendi. Bunun üzerine Coşkun, hastasını hemen ameliyata aldı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonla hastanın aynı anda hem aort damarı hem de aort kapağı değiştirildi. Birkaç gün daha spora devam etmesi durumunda yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalacak olan Ergül, geçirdiği operasyonun ardından sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor.

"Acil ameliyata aldık"

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsa Coşkun, hastanın 6 ay önce göğüs ağrısı, belden aşağısının tutmaması şeklinde gelişen şikayetlerle başvurduğunu hatırlattı.

Şahin Ergül’ün ağır spor yaparken bir darbe sonrası fenalık geçirdiğini ve başka hastanelerde yapılan tetkiklerin ardından kendilerine başvurduğunu dile getiren Coşkun, “Bize acil ameliyat için geldi ama yine biz bir dizi tetkikler yaptık. Tetkiklerde aort damarının 10 santimetre genişliğinde, kalbinin kocaman olduğunu tespit ettik. Ön hazırlıkların ardından ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

"Birçok hasta hastaneye yetişemezdi"

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın içeriği hakkında bilgiler veren Coşkun, “Kalp cerrahisinin uzun ve riski yüksek operasyonlarından biriydi. Operasyonda hastamızın aynı anda hem aort kapağını hem de aort damarını değiştirdik. Hastamızın aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) vardı. Bu yırtılmada ani ölüm gerçekleşebilir. Saatlik ölüm riski yüzde 50 civarındadır ve ciddi bir problemdir. Birçok hasta hastaneye yetişemez. Bizim hastamız şanslı grupta yer alıyor. Ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik, normal hayatına geri döndü” diye konuştu.

"Aynı anda iki operasyon"

Nadiren yapılan bir operasyonu hastaya gerçekleştirdiklerini kaydeden İsa Coşkun, “Hastayı kalp destek cihazına bağladık. Ardından kalbi durdurup aort damarını açtık ve yırtığı gördük. Aort kapağında ileri derecede yetmezlik vardı. Hastamızın aort kapağını ve aort damarını aynı anda değiştirdik” dedi.

"Kalbi dev gibi olmuştu"

Hastasının yıllar öncesine dayanan bir aort kapak problemi ve üstüne bir de aort damar genişlemesi yaşadığını ifade eden İsa Coşkun, “Hastamızın kalbi normal kalbe göre dev gibi olmuştu. 10 santimetre büyüklüğünde de bir anevrizmamız vardı. Bu ameliyatlar ülkemizde başarıyla yapılıyor. Fakat hastamızın bugüne ağır sporlar yapmış olmasına rağmen hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmediğini öğrendik. O nedenle hastamızın bugüne kadar bu problemleri fark edilmemiş” dedi.

"Ani ölüm gerçekleşebilirdi"

Hastanın o gün durumu fark etmesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurmasının önemli olduğuna değinen Coşkun, “Eğer bunu yapmasaydı hastanın durumu daha kötüye gidecekti. Günün birinde ani bir ölüm gerçekleşebilirdi. Damar yırtıklarında gördüğümüz, kanın kalbin dışına sızıp, kalbi durdurduğu ve ani ölümü gerçekleştirdiğini biliyoruz” diye konuştu.

"Spor öncesi sağlık kontrolü önemli"

İsa Coşkun, hastasının yaklaşık 20 yıldır spor yapmasına rağmen hiçbir sağlık taramasından geçirilmemesine tepki gösterdi.

Coşkun, spor yapacak olan kişilerin mutlaka öncesinde bir sağlık kontrolünden geçmesi ve yılda bir kez düzenli olarak sağlık taramasından geçmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

"Rahatsızlığımın farkında değildim"

44 yaşındaki Şahin Ergül, küçük yaşlardan beri sporla uğraştığını belirterek, “Yıllardır çeşitli sporlar yapıyorum ama rahatsızlığımın farkında değildim. Spor yaptığım için kendimi hep güçlü hissediyordum. Bireysel sporlar yaptım, bilek güreşi ile uğraştım. Yarışmalara gittiğim zaman bir sağlık kontrolünden geçmedim. Benim de durumum hiç dikkatimi çekmedi. Bundan 6 ay öncede boks antrenmanı yaparken, bir darbe esnasında kolum boşa çıktı nefesim daraldı ve yere düştüm. Bayılma hissettim. Sonra kalktım hastaneye gittim” dedi.

"Şanslıyım"

Başvurduğu hastanede yapılan muayenesinin ardından Memorial Antalya Hastanesi’ne ve Prof. Dr. İsa Coşkun’a başvurduğunu dile getiren Ergül, “Burada ameliyatımı oldum. Şu an sağlık durumum çok iyiyim. Spora da başladım. Normal hayatıma döndüm, kendimi iyi hissediyorum. Hayatımı da kaybedebilirdim. Şanslı bir şekilde Allah’ın da yardımıyla hayatta kaldığıma inanıyorum. Çünkü birkaç gün sonra hastaneye gittim, üzerinden zaman geçse de bana bir şey olmadı. Sonra buraya gelip ameliyatımı oldum” ifadelerini kullandı.

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