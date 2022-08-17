Antioksidanlar açısından zengin beslenme çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzman hekimler, antioksidanlar açısından zengin beslenmenin çocukların bağışıklığını güçlendirdiğini belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır antioksidan açısından zengin gıdaları çocukların beslenmesinden eksik etmeyin dedi. Uzm. Dr. Elif Çakır, “Antioksidanlardan zengin beslenme, yeterli su tüketimi, sağlıklı uyku, azaltılmış paketli gıda ve düzenli arı ürünleri kullanımı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyor. Çünkü meyveler, sebzeler ve arı ürünleri hücreleri hasara ve hastalıklara karşı koruyan antioksidan içerikleriyle hem kendi sağlığınıza hem de çocuklarınıza fayda sağlıyor” dedi.

“Semptomlarında azalma gözlemlenmiştir”

İçerdikleri vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla çocukların bağışıklığını güçlendirdiğini belirten Çakır, “Bundan dolayı, çocuğunuzun her gün farklı renk ve çeşitte sebzeleri, meyveleri ve arı ürünlerinden olan propolis ile poleni tüketmesini sağlayın. 2017 yılında La Marina pediatri servisinde yapılan araştırmada; akut rinit geçiren çocuklarda düzenli propolis kullanımının etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 2-12 yaşlarındaki akut rinit ve soğuk algınlığı geçiren toplam 40 çocuk katılmıştır. Çalışmada çocuklara 7 gün boyunca günde 3 kez propolisli burun spreyi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda düzenli propolis kullanan çocukların akut rinit ve soğuk algınlığı semptomlarında azalma gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Mide ve bağırsak sağlığını desteklediği tespit edilmiştir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak arı ürünlerinin çocukların bağışıklık sistemi üzerine etkilerinden bahsetti. Uzm. Dr. Bekir Çakmak, ”Çocuklar kreş, okul gibi kalabalık ortamlarda maruz kaldığı mikroplardan dolayı sık sık hasta olurlar. Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, propolisin; üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında, şiddetli öksürüklerde, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve boğaz enfeksiyonlarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar ve uçuklarda kullanıldığı yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Arı sütünün çocukların; büyüme ve gelişmesinde, bedensel ve zihinsel fonksiyonlarının desteklemesinde, iştah kontrollerinin sağlanmasında ve bağışıklık sistemlerinin güçlendirmesinde oldukça etkili olduğu yine bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Polen ve Arı ekmeği ise çocukların; vitamin ve mineral eksikliklerinde destekleyici olarak görev alır. Ayrıca protein açısından oldukça zengindir. Mide ve bağırsak sağlığını desteklediği tespit edilmiştir” dedi.

“Hastalık süresi ve hastalık gün sayısında azalma gözlemlenmiştir”

Çakmak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2004 yılında yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, propolisli karışımın çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı etkisi incelenmiş. 12 hafta süren çalışmaya üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren 430 çocuk katılmış. Çalışma 2 gruba ayrıldı. 1. Gruba 50 mg ekinezya, 50 mg propolis ve 10 mg C-vitamini ile hazırlanan bitkisel bir karışım verilmiştir. 2. Grup ise plasebo ile izlenmiştir. Hiç propolis almamıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisli karışım tüketen çocukların ateş, öksürük gibi semptomlarında, hastalık süresi ve hastalık gün sayısında azalma gözlemlenmiştir.”

“En az 15 farklı polifenol bileşen bulunur”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise güçlü bir bağışıklık için Anadolu coğrafyasından elde edilmiş arı ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Samancı, ”Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı mor meyveler, tam tahıllar, çiğ kuruyemişler ve baharatlar antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Ayrıca bilimsel yayınlarda doğada bilinen en güçlü antioksidanın Propolis olduğu belirtilmektedir. Özellikle endemik bitki örtüsü açısından zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisinin tüketilmesi önerilmektedir. İyi kalitede ve doğru teknoloji ile özütlenen Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı polifenol bileşen bulunur. Bu bileşenler antioksidan, antienflamatuvar, antiviral ve antibakteriyel etki göstererek sağlığımızı desteklemektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin enfeksiyonel hastalıklar başta olmak üzere bağışıklığı etkileyen birçok durumda faydalı olduğunu göstermektedir. Fakat tüm bu faydaları görebilmemiz için propolisin doğru özütlenmesi ve tüketiciye sunulması gerekiyor. Önerim patentli teknoloji ile özütlenen saf Anadolu propolisinin destek olarak kullanılması olacaktır. Sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilen, gerekli sertifikasyonlara sahip ürünlerin tüketilmesidir” dedi.