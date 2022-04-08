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Antioksidanın Faydaları

Özellikle hastalıklara karşı savaşabilmek için sıkça adından söz edilen antioksidan, hem vücut hücrelerinden üretilen, hem de gıdalardan elde edilebilen kimyasal bir madde. Hücrelerin dış etkenlerden korunması ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmeleri için antioksidan son derece önemlidir.

Sağlık 08.04.2022, 13:21
Antioksidanın Faydaları

Antioksidan Nedir?

Antioksidanların hücrelerimizdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri “temizleyerek” hücre hasarını önlemeye yardımcı olan moleküllerdir. :u moleküllerin baskılanmaması durumunda vücudumuza ciddi zarar verir.

Antioksidan Açıdan Zengin Yiyecekler Hangileridir?

Gıda türlerin arasında farklılık göstermek üzere piyasadaki birçok üründe az ya da çok bu özel ve koruyucu madde bulunuyor. Bunların başında, lahana, pancar, fasulye, ıspanak, enginar, ahududu, çilek, yaban mersini, ceviz, bitter çikolata gelir. Özellikle domates, kırmızı lahana gibi kırmızı renkli ürünler aktioksidan açıdan çok zengindir.

Antioksidanlar Besinlerin Dışında Başka Nasıl Alınabilir?

Coenzim-Q10, Selenyum, C vitamini, E vitamini preparatları da yine antioksidanlara örnektir. Diyabet, kan yağı yüksek ve hipertansiyonu olanların damarlarında oksidasyona bağlı plaklar oluşuyor ve damar sertliği, dolayısıyla damarlarda tıkanıklık ortaya çıkıyor. Bu hastalıklara sahip kişilerin, yeni plakların oluşmaması, hatta olanların gerilemesi için antioksidan preparatları kullanması gerekebilmektedir.

Antioksidan Deposu Süper Besinler

Likopen: Cildin özellikle hoşlandığı antioksidanlardan biri de likopendir. Likopen en çok domateste ve domatesten elde edilen ürünlerde bulunur. Ayrıca karpuz, pembe greyfurt, kayısı ve kiraz da likopen açısından zengin meyveler arasında yer alır.

Böğürtlen: Antioksidan deposu böğürtlenin yanına kırmızı üzüm, kızılcık, çilek, kiraz, mürdüm eriği gibi kırmızı meyveleri de eklemek gerekir.Bitter çikolata: Ciltteki kan akışını düzenlemeye yardımcı çok güçlü bir antioksidan içeriğe sahip olan bitter çikolata kalp, damar ve beyin sağlığını koruyan flavonoid ve antioksidanlarla dolu bir yiyecektir.

Çilek: C vitamini bağ dokusunu ve kolajen yapımını hızlandırarak cildin genç kalmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde ışıltılı bir cilt vadetmesinin yanı sıra cildi güneş hasarından da korur.
 

Nar ve nar suyu: Yüksek antioksidan içeriğiyle nar “süper besin” olarak da adlandırılmaktadır. Genişlemiş damarların görünümlerini azaltarak cildin daha sağlıklı görünmesini yardımcı olur.
 

Ispanak: Alpha lipoik asit ve luteinden zengin ıspanak, bu iki güçlü antioksidan bileşeni sayesinde cildi yaşlanmaya karşı büyük oranda korur.
 

Yeşil çay: Güçlü bir antioksidan olan yeşil çay  içerdiği  polifenoller sayesinde cildi serbest radikallerden ve oksidatif hasardan korur. Bu özelliği ile güneşin zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olur.
 

Ceviz: Cilt için de iyi bir nemlendirici kaynağıdır. E vitamini fındık, ceviz, sıvı yağlarda bol miktarda bulunur.
 

Yumurta: Bulabileceğiniz en iyi protein kaynağı yumurtadır. Güzelliğiniz için çok önemli olan çinko, biotin ve B12 vitaminlerini de içerir.
 

Ananas: Cildin pul pul dökülmesini önleyen ananas bromelin içerir. Bu madde, kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olan, kolajeni yeniler.
 

Balık: Sağlığımız için oldukça önemli olan Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

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