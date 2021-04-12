'Antidepresan kullanımı psikoterapiyle harmanlanmalı'

Yapılan araştırmalar, COVID-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2019-2020 yıllarında, antidepresan kullanımının bir yılda yüzde 9,6 oranında arttığını belirledi. Konuyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler doğru antidepresan kullanımına dikkat çekerek psikoterapinin önemine vurgu yaptı.

“HEKİM ONAYI ŞART”

Antidepresan kullanımının gerekli olup olmadığının psikiyatrik bir değerlendirme sonucunda hekim tarafından karara bağlanmasının şart olduğunu kaydeden Dr. Güler, “Eğer psikiyatrist ilaç ve ek olarak psikoterapi önerdiyse kişilerin sağlıklı ve hızlı bir sonuç almaları için hazırlanan tedavi programına uygun davranmaları gerekiyor. Bu yol en sağlıklı olanı. Eğer birey ilaç kullanım gerekliliği konusunda psikiyatrist onayıyla vazgeçtiyse kesin olarak belli bir süre psikoterapi almalı. Psikoterapi uzman klinik psikologlardan alınmalı ve bu kişiler alanında yetkin olmalı. Belirli bir program dâhilinde ilerleyen seanslarla birlikte bireyler kendine yetebilme, gevşeme egzersizleri, öz-kontrol, duyguların anlamlandırılması ve ifadesi, olumsuz inançların olumlu olanlarla değiştirilmesi, problem çözme ve baş etme stratejilerini geliştirmeyi öğrenmeliler” dedi.

ANTİDEPRESAN BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Dr. Kahraman Güler, “İlaç kullanım konusu hekimlerin yetki alanı ancak biz klinik psikologlar danışanlarımıza verilen ilaçları yeterli psikolojik destek aldıklarında bırakabileceklerini fakat bu durumun bazı psikotik rahatsızlıklar için geçerli olmadığını en sağlıklı psikoeğitim yolu ile anlatırız. Çevre tarafından yapılan ‘İlaçlar bağımlılık yapar, kullanma, kendi kendinin doktoru ol, her şey senin kafanda bitiyor’ gibi önerilerde bulunulması, ya da buna inanılması hastanın durumunu kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Eğer doktor gerek görürse ilaç kullanılmalı. Bırakmak adına, doktorunuzun sizi gözlemlemesi ve aynı zamanda ortaya çıkan semptomlarınızın yok sayılacak dereceye gelmesi gerekir. Muhakkak ki ‘İyileştim kullanmama gerek yok’ düşüncesinin yerini daha sağlıklı bir düşünce olan ‘Şu an bu ilacı kullanıyorum ama bu bir süreç, doktoruma iyi olduğumu belirtmeliyim. Doğru zamanda ilacı bırakmalıyım’ düşüncesinin alabilmesi gerekir. İlaç kullanımı ve kesilmesi konusunda kesin olarak düzenli takip ve hekim kararı en doğru olanı” diye konuştu.

İDEAL ANTİDEPRESAN KULLANIMI NASIL OLMALI?

Her ilaç gibi mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gereken antidepresanların ideal kullanımı için Dr. Güler, “Antidepresan psikiyatristin belirttiği doz ve zamanda alınmalı, aksi takdirde yarar sağlamak yerine zararı dokunabilir. Yan etkileri olabileceği için bırakmak zorunda kalınır. İlacın kesilmesi de kullanımı gibi mutlaka doktor gözetiminde olmalı. Unutulmamalıdır ki ilaçlar vücuttaki semptomları ve belirtileri dengelemek için kullanılır. Semptom ve belirtileriniz başlar başlamaz kafanıza göre ya da bir uzmana danışmadan ilaca sarılmak veya belirtileriniz azalınca kendi kendinize bırakmak kendinize verdiğiniz zararlardan birisi olabilir” şeklinde konuştu.