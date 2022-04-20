Antibakteriyel mi, Antiviral mi? Hangisi virüslere karşı daha iyi koruma sağlar?

Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgını ile kişisel ve bulunduğumuz ortamların temizliği daha önemli hale gelmiştir. Evimizin kapı kollarından, iş yerimizdeki masamıza kadar temas ettiğimiz her yeri dezenfektanlar gibi biyosidal ürünlerle temizlemekteyiz. Ama asıl konu dezenfektan kullanmaktan çok kullanılan bu ürünlerin etkili olup olmamasıdır.

Biyosidal ürün nedir?

Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.



Biyosidal ürünlerde; bakterisidal aktivite, fungusidal ve mayasidal aktivite, sporisidal aktivite ve virüsidal aktivite testleri ile etkinlik değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ürünün ruhsatlandırılması açısından zorunlu ve önemli olan bu test işlemleri akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.



Şu an korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde marketlerde, eczanelerde birçok el dezenfektanı gibi ürünler bulunmaktadır. Ancak önemli olan virüslere etkili ürünleri kullanmaktır.

Örneğin; piyasada satılan ve antibakteriyel olarak ifade edilen ürünler virüslerde etkili değildir. Ancak neredeyse her market rafında rastlayabilirsiniz.



Pandemi döneminde alkol bazlı dezenfektan kullanımı gerekmektedir. Antibakteriyel ürünler cilt üzerindeki bakterilere karşı etkili olurlarken, alkol bazlı dezenfektanlar (antiseptikler) virüs, bakteri ve mantarlara karşı bile etkili olabilmektedir.



Sonuç olarak dezenfektanların hepsinin çeşitlerinden daha çok (Biyosidal ürünlerin) ruhsatlı ürün olması ve kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Antiviral ise virüslerin çoğalmasını engelleyen anlamındadır. Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara genel olarak 'antiviral ilaç' adı verilir.