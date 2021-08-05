Antalya’nın vaka sayısı düştü

Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son açıklanan haritada düşüş göstererek, 72,68’e geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre, turizm hareketliliği yaşayan ve yangınlarla mücadele eden Antalya’da 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı düştü. 17-23 Temmuz tarihleri arasında 75,97 olan vaka sayısı 24-30 Temmuz arasında 72,68’e geriledi.

2 milyon 562 bin 222 doz aşı yapıldı

Antalya’da aşı çalışmaları da devam ediyor. Kentte bugüne kadar 2 milyon 562 bin 22 doz aşı uygulandı. Bunlardan 1 milyon 400 bin 687’sini birinci doz oluşturdu.