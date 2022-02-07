Antalya’da yerli ve milli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC’ın Antalya’da uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdür’ü İsmail Başıbüyük, aşının uygulanacağı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşısını yaptırdı. Burada hastane personeli ve hastalarla sohbet eden İsmail Başıbüyük, Antalya’da bugün itibariyle TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Sinovac ve Biontech’in ardından yerli ve milli aşı TURKOVAC’ın da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanamaya başladıklarını ifade eden Başıbüyük, “Özellikle yerli ve milli olması nedeniyle toplumda TURKOVAC’ bekleyen ciddi bir kesim vardı. O vatandaşlar ricamız da ister birinci doz, ister hatırlatma dozları anlamında, hastanemize başvurarak kısa sürede aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bende bugün hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’I 5. doz aşı olarak uyguladım” diye konuştu.

"Hatırlatma dozu"

Antalya’daki aşılanma oranları hakkında da açıklama yapan İsmail Başıbüyük, “Birinci doz aşılama oranı yüzde 90’ın, ikinci dozda yüzde 80’nin üzerindeyiz. Ama artık şunu biliyoruz, bir ve ikinci doz aşılamadan ziyade bizim için asıl olan hatırlatma dozlarının olmasıdır. Vatandaşlarımızdan hatırlatma doz süresi gelenlerin tüm hastanelerimizde, TURKOVAC olmak isteyenlerinde Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurarak aşılanmalarını istiyoruz. Pandeminin başından beri bizim mücadelemiz aşı hayata geçmeden önce maske mesafe ve hijyen üzerinden yürüyorduk. Ama artık mücadelede bizim asıl silahımız aşı. Ülkemizde de aşıda çeşitlilik var. Aşılarımızı hızlıca yaptırırsak pandemi etkisinin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın hassas ve duyarlı davranmalarını istiyoruz” dedi.

"Diğer illere göre iyi dudumda"

Ülke genelince Omicron etkisinin belirgin hale geldiğini kaydeden Başıbüyük, “Omicron’un diğer varyantlara göre yıkıcı bir etkisi yok ama sayısal anlamda çok fazla kişiye bulaş gösteriyor. Antalya diğer illere göre biraz daha iyi durumda. Ama aşılamayla biz bu durumu daha üst seviyelere taşınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Aşı yaptıran Seval Eray, pandeminin etkisinden korunmak için daha önce iki aşı olduğunu üçüncüyü ise yerli ve milli aşı TURKOVAC’ı yaptırdığını dile getirdi.