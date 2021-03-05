Antalya’da yerleşik yabancılara Kovid-19 aşı uygulaması başladı

Antalya’da yerleşik yabancılara yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı. Antalya’da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı çerçevesinde yerleşik yabancılardan sırası gelenler aşının ilk dozunu yaptırmaya başladı.

Aşı sırası gelenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) gelen mesaj sonrası Fener Mahallesi’ndeki Çağlayan Aile Sağlığı Merkezine başvurdu. Aşılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, hemşirelerce yapılmaya başlandı.

Merkezde ilk olarak İsviçre vatandaşları Leyla Yılmaz (77), Klaus Peter Jakoby (69), daha sonra ise Almanya vatandaşları Ulrcih Hermann Nıtschke (67) ve Stephanıe Nıtchke (63) aşılandı. Yabancılar Türkiye’de sağlık uygulamalarını ve korona virüs sürecindeki çalışmaları başarılı bulduklarını ifade ederek, ilk doz aşıda problem yaşamadıklarını söyledi. 100’ü aşkın ülkeden, yaklaşık 103 bin yerleşik yaşayan yabancının taleplerine göre aşılama yapıldığı bildirildi. Yabancı aşılamada öncelik sırası Türk vatandaşlarına olduğu gibi yaş ve diğer özelliklere göre belirlendiğine dikkat çekildi. 65 yaş üstü yerleşik yaşayan yabancı nüfusun aşı hakkı sisteme tanımlanırken, kimlik numarası 99 ile başlayan ve talep eden yabancıların aşılanmasına başlandığı kaydedildi. Türk vatandaşlarında aşılama yaşı düştükçe, yabancılara da bu yaşın düşürüleceği bildirildi. Öte yandan Antalya’da 302 bin aşılama ile hedef nüfusun yüzde 71’inin ilk dozlarının tamamlandığı duyuruldu.

"Yerleşik yabancılar aşılanıyor"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya’da aşılamanın sağlık personelleri ile başladığını belirtti. Antalya’da 302 bin vatandaşa Kovid-19’un aşısının birinci dozunu uyguladıklarını kaydeden Hülür, “65 yaş üzeri, sağlık personeli, kurum müdürleri kapsamındaki aşılanması gereken yaş gruplarına göre toplumun yüzde 71’inde birinci doz aşıyı tamamladık. İkinci dozlar devam ediyor. Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlara karşı da Alanya, Muratpaşa ağırlıklı olmak üzere aşılamaya aynı şekilde devam ediyoruz. Toplamda Antalya’da 103 bin kadar yabancı ikamet ediyor. Bunlarda Türk vatandaşları gibi randevu sistemi üzerinden aile hekimleri ve hastanelere randevu alabiliyorlar. 65 yaş ve üzeri yabancı vatandaşlar aşılanıyor. İlk ve ikinci doz şeklinde devam edecek” dedi.

"Antalya’da vaka sayısı düşüşte"

Hülür, kontrollü normalleşme süreci çerçevesinde Antalya’nın vaka oranlarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını kalabalıktan kaçınmalarını istedi. Herkesin bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesini talep eden Hülür, kurallara uyulduğu takdirde renklerin kısa sürede sarı ve maviye doğru ilerleyeceğine dikkat çekti.