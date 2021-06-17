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Antalya’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 28,49 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, turizm kenti Antalya’da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının 28,49 olduğunu duyurdu.

Sağlık 17.06.2021, 18:39
Antalya’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 28,49 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, turizm kenti Antalya’da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının 28,49 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin haftalık vaka tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloda Antalya’da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı 28,49 olduğunu görüldü. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Antalya’mızda vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Kurallara uyarak vaka sayısındaki düşüşü sürdürelim. Randevumuzu almayı ve aşı olmayı ihmal etmeyelim” diyerek vatandaşları uyardı.
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