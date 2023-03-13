Antalya Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

Kepez’in Göçerler Mahallesi’nde 285 bin metre kare kapalı alana sahip bin 100 yataklı şehrin en büyük sağlık yatırımı Antalya Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Kepez’e kazandırılan bin 100 yataklı Şehir Hastanesine açılış için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, açılış için gün sayan Antalya Şehir Hastanesini ziyaret etti. Heyet, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan ve görüntüsüyle otel konforunu andıran hastanenin iç dizaynı tamamlanan odalarını inceledi. Antalya İl Sağlık Müdürü Op.Dr. İsmail Başıbüyük, gerektiğinde yatak kapasitesi artırılabilecek, 40’ın üzerinde ameliyathane ve 250’nin üzerinde yoğun bakım bölümünün yer alacağı hastaneyle ilgili bilgi aktardı. Antalya Şehir Hastanesindeki incelemelerin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine kazandırılan ve açılış için gün sayan sağlık yatırımı ile ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tütüncü, “28 bin metrekare kapalı alana sahip bin 100 Yataklı Şehir Hastanemiz artık açılışa günler sayıyor. Antalya Şehir Hastanesi, Kepez’in Sağlık Kenti olma hedefine en büyük katkıyı sunacak. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Antalya’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.