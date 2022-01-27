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Antalya nüfusunun yüzde 91,99’u sosyal güvenlik kapsamında

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, kentte nüfusun yüzde 91,99’unun sosyal güvenlik kapsamında olduğunu belirterek, "İlimizde aktif sigortalı çalışan sayısı 923 bin 839 kişi, emekli sayısı ise 391 bin 750 kişidir. 2021 Kasım döneminde teşvikler kapsamında 545 bin 644 sigortalı için işverenlerimize Hazine’den 193 milyon 937 bin 165 TL aktarıldı” dedi.

Sağlık 27.01.2022, 16:43
Antalya nüfusunun yüzde 91,99’u sosyal güvenlik kapsamında

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, kentte nüfusun yüzde 91,99’unun sosyal güvenlik kapsamında olduğunu belirterek, "İlimizde aktif sigortalı çalışan sayısı 923 bin 839 kişi, emekli sayısı ise 391 bin 750 kişidir. 2021 Kasım döneminde teşvikler kapsamında 545 bin 644 sigortalı için işverenlerimize Hazine’den 193 milyon 937 bin 165 TL aktarıldı” dedi.

10 Ocak tarihinde göreve başlayan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda SGK’nın Antalya’daki faaliyetleri hakkında bilgi veren Ablay, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının faaliyet konusunun sosyal sigorta ve sağlık olması nedeniyle yürüttüğümüz iş ve işlemler yaklaşık 84 milyon olan nüfusumuzun tamamını doğrudan ilgilendirmektedir. Kurumumuz, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar kendilerine, sigortalıların ölümünden sonra ise hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında ’kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek’ misyonu doğrultusunda hizmetlerini sunmaktadır” dedi.

Nüfusun yüzde 91,99’u sosyal güvenlik kapsamında

Ablay, “Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde 923 bin 839 sigortalıya, 391 bin 750 emekliye, 1 milyon 28 bin 632 bakılmakla yükümlü vatandaşa ve 85 bin 12 işyerine 887 personel ile hizmet verilmektedir. Yaz aylarının gelmesiyle ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte ilimizin nüfus sayısının üç-dört kat arttığı bilinmektedir” dedi.

Ablay, Antalya’ya ait bazı istatistiki bilgilerini de paylaşarak şunları söyledi:

“Gelir testi yaptıranlar dahil sosyal güvenlik kapsamında olan kişi sayısı 2 milyon 524 bin 962, gelir testi yaptıranlar hariç sosyal güvenlik kapsamı 2 milyon 344 bin 221, sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişi sayısı 23 bin 346, nüfusun yüzde 91,99’u sosyal güvenlik kapsamındadır. Aktif sigortalı çalışan sayısı 923 bin 839 kişidir. Emekli sayısı 391 bin 750 kişidir. Bakılmakla yükümlü olunanların sayısı 1 milyon 28 bin 632 kişidir. Antalya ilimizde toplam 85 bin 12 işyeri bulunmakta” açıklamasına yer verdi.

Antalya 5’inci sırada

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün nüfusu 1.5 milyondan fazla olan iller arasında beşinci sırada yer aldığını belirten Ablay, “Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nde her gün 3 bin 500 kişiye, il genelinde 5 bin kişiye, olağan dışı günlerde ise 10-15 bin kişiye yakın vatandaşımıza 35 ayrı birimde hizmet verilmektedir. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Alanya, Manavgat, Serik, Kumluca, Kepez ve Döşemealtı’na yeni hizmet binaları kazandırıldı. Kullanılmakta olan İl Müdürlüğü hizmet binası mevcut personel sayısı ve gelen vatandaş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bu konuda mevcut Güllük Caddesi üzerinde bulunan hizmet binası yıkılarak, yenilenme projesi çalışmaları devam etmekte” diye konuştu.

193 milyon 937 bin 165 TL aktarıldı

Kayıt dışı istihdam ile mücadele edildiğini belirten Ablay, “Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında ilimiz genelindeki işyerleri sosyal güvenlik denetmenlerimiz vasıtasıyla denetlenmekte, ayrıca rehberlik, inceleme işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve kontrolü sonucu kayıt dışı olduğu tespit edilen kişilerin kayıt altına alınması işlemleri de müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Devletimiz tarafından sunulan 22 farklı teşvik ve destek ile istihdamın artırılmasına ve kayıt dışılığın önlenmesine büyük katkı sağlanmaktadır. 2021 Kasım döneminde bahse konu teşvikler kapsamında 545 bin 644 sigortalı için işverenlerimize Hazine’den 193 milyon 937 bin 165 TL aktarıldı” dedi.

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