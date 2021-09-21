banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Antalya ikinci doz aşıda Türkiye ortalamasının üzerinde

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya, ikinci doz aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 69.7 oranıyla aşı haritasında sarı renkte yer aldı.

Sağlık 21.09.2021, 14:48
Antalya ikinci doz aşıda Türkiye ortalamasının üzerinde

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya, ikinci doz aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 69.7 oranıyla aşı haritasında sarı renkte yer aldı.

Tüm dünya Covid-19 pandemisinin biteceği günü dört gözle beklerken, pandeminin sona ermesinde tek çare aşı olmak. Dün, Sağlık Bakanlığının birinci doz aşı haritasının yanı sıra ikinci dozun yer aldığı aşı haritasını paylaşmasının ardından birçok şehrin rengi maviden sarıya döndü. Türkiye’de 1,2 ve 3’üncü doz toplam aşılanma 105 milyon 611 bin 261’e ulaşırken, birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşılanma oranıysa yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.

Antalya ikinci doz aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Turizmin başkenti Antalya’da ise birinci doz aşı ortalamasında yüzde 90 oranla Türkiye’de ilk yedi şehir arasında yer aldı, ikinci doz aşı ortalamasında ise yüzde 69,7 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

Antalya birinci dozda mavi, ikinci dozda sarı

Yaklaşık 2 milyon 549 bin nüfusa sahip olan şehirde birinci ve ikinci doz aşı uygulamasında her geçen gün rakam yükselirken, Sağlık Bakanlığının düzenli olarak paylaştığı aşı haritasında Antalya birinci doz aşılama ortalamasında yüzde 90 ile mavi renkteyken ikici doz ortalamasında yüzde 69.7 oranla an itibariyle sarı renge döndü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0