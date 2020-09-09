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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in corona virüsü nedeniyle yatırıldığı özel hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi.

Sağlık 09.09.2020, 16:47
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos’ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek’te, Antalya’ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı.

Böcek, 15 Ağustos’ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos’ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti.

Böcek, açıklamasında, “Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle” dedi.  Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek’in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.

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