Anne ve oğlu aynı gün obezite ameliyatı oldu

Diyet ve sporla zayıflayamayan 51 yaşındaki Reyhan Koca ile 27 yaşındaki oğlu Burak, hayal ettikleri ideal kiloya kavuşmak için Eskişehir’den Düzce’ye geldi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran anne ile oğlu, obezite ameliyatı oldu.

Kilolarından şikayet eden Reyhan Koca ve oğlu Burak Koca, spor ve diyetle zayıflamayınca Eskişehir’den gelerek Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde ameliyata uygun bulunan anne ve oğlu, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan tarafından aynı gün operasyona alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu taburcu edildi.

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ettiğini söyleyen Reyhan Koca, "Kilo vermek için yıllardır uğraşıyorum. En sonunda ameliyat olmaya karar verdik. Mevlüt Pehlivan hocayı tavsiye ettiler, biz de oğlumla Eskişehir’den geldik. Ameliyatım çok iyi geçti, kilo da vermeye başladım. Herkese tavsiye ederim" dedi.

"Yıllardır bu sorunun içerisindeyiz"

Ameliyat kararı sürecini anlatan Burak Koca, "Annemle birlikte yıllardır kilo problemi yaşıyoruz. Ülkemizde çok görülmese de obezite sorunu mevcut. Biz de yıllardır bu sorunun içerisindeyiz. Sosyal hayattan kısıtlanma, özgüven eksikliği, insanlarla yaşadığım problemler, iş konusunda sıkıntılarım başta olmak üzere her konuda hayatımı etkiledi. Bunun akabinde yengemin çalıştığı yerde bir arkadaşının annesi bize hocamızı önerdi. Başta stres ve ameliyat kaygımız vardı. Sonunda tüm bunları yendik ve ameliyat olduk. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatımın üzerinden 60 saat geçmeden ben yürümeye başladım. Şu an çalışıyor olsam, işimin başına geçerdim" diye konuştu.

"İl dışından hasta talepleri görüyoruz"

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ise "Hastalarımızın ameliyatları gayet iyi geçti, taburcu etmeye karar verdik. Bugüne kadar farklı zamanlarda aile boyu ameliyat olan hastalarımız oldu ama aynı gün ilk kez bir anne ve oğlu ameliyat ettik. Hastalarımız Düzce ili dışından geldiler. Biz uzun yıllardır metabolik cerrahi ameliyatlarını yapıyor olmamız ve şu ana kadar sorunsuz seyreden bir seriye sahip olmamız sebebiyle il dışından hasta talepleri görmekteyiz. Tabi ki bu bölgemiz adına sevindirici bir durum. Anne ve oğlu da Eskişehir’den tedavilerini olmak üzere bizi tercih etti. Bizim açımızdan olumlu bir durum. Hastanemiz pek çok branştan çevre illerden hasta alabilmektedir. Bunlardan birisi de obezite ve metabolik cerrahi. Şimdiye kadar sorunsuz devam eden bu serimizi gelecekte aynı başarıda sürdürmeyi hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.