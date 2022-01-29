Anne ve anne adaylarına eğitim

Samsun’da düzenlenen "Anne-Bebek Akademisi" ile annelere ve anne adaylarına yaşadıkları sürece dair bilgiler verildi.

Anne ve anne adaylarının doğum öncesi ve sonrasında karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmek, doğru bildikleri yanlışları düzeltebilmek adına düzenlenen Anne Bebek Akademisi’nde uzman hekimler gelen soruları da yanıtladı.

Medicana Int.Samsun Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Önder Kaplan, doğum yöntemleri, gebelikte cinsellik doğum sonrası cinsellik ve doğum sonrası cinsellik, Psikiyatrist Ayfer Özdemir, lohusa depresyonu, gebelikte bebeğe hazırlanma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, emzirme danışmanlığı, gebelik sonrası yeni doğan bakımında karşılaşılacak durumlar, ilk 1000 gün beslenme, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Emre Ürer, anne-bebek bağlanması, güvenli bağlanma, Diyetisyen Cemre Balkan ise gebelikte beslenme, doğum sonrası beslenme, doğum kilolarını verme yöntemleri konularında bilgiler verdi. Program sonrası katılımcılara sertifika verildi.

Katılımcıların uzmanlara sormuş oldukları soruların cevaplandırılması sonucu program tamamlandı.