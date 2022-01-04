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Anne sütünü arttıran besinler

Bebeğin günlük süt ihtiyacını karşılayan sağlıklı bir anne günde 700-800 ml kadar süt salgılayabiliyor. Süt salgısının devamlılığının bebeğin büyüme-gelişmesi açısından önemli olduğunu ve bunun için vücudun günde fazladan 750 kaloriye ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Emzirme döneminde fazladan harcanan 750 kalorinin 500 kalorisi yediğimiz yemeklerden sağlanırken, 250 kalorisi annenin gebelik döneminde depoladığı yağlardan karşılanıyor. Bu dönem depolardan enerji oluşturulduğu için annenin gebelikten kalan fazla kilolarını vermesine de büyük ölçüde katkı sağlayan bir dönemdir” açıklamasında bulundu.

Sağlık 04.01.2022, 10:53
Anne sütünü arttıran besinler

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, anne sütünü arttırmaya yönelik bazı önerilerde bulundu:

Anne sütünü arttıran en önemli besin ögesi sudur. Çünkü anne sütünün büyük bir kısmını su oluşturmaktadır. Günde 3 litre sıvı tüketin. Bunun 1.5-2 litresi yalnızca sudan, kalan kısmı ise bitki çayları (anason, rezene, papatya, melisa, ıhlamur, kuşburnu), komposto, çorba, limonata, ayran, boza, lohusa şerbeti gibi sıvılardan karşılanabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar malt içeceğinin de anne sütünü artırıcı özellikte olduğunu ortaya koymuştur. Yine kefir tüketimi de anne sütünü arttırmaya yardımcı besinler arasındadır.

Kalsiyumdan zengin olan süt, yoğurt ve peyniri düzenli olarak tüketin. 

Her gün örnek protein olan 1 adet yumurta veya 1 porsiyon etli sebze veya kuru baklagil yemeği tüketmeye özen gösterin. (Kuru baklagilin haşlanan suyunu mutlaka dökün ve gaz problemi yaratıyorsa kuru baklagil tercih etmeyin.)

A vitamininden zengin havuç, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı gibi besinlere beslenme programınızda sık yer verin.

Vitamin ve minerallerin zengin kaynağı olan taze sebze ve meyvelere her gün düzenli olarak beslenmenizde yer verin.

Yediğiniz besinlerin besin değerini korumak ve özellikle anemiyi (kansızlığı) önlemek açısından yemeklerle beraber çay tüketmeyin.

Çay-kahve gibi kafein içeren içecekleri tüketmeyin. Bu içecekler bebeğinizin nabzında artış ve uykuya dalmasında güçlük gibi problemlere yol açabilir. 

Hızlı kilo verdiren, düşük kalorili ve tek tip beslenmeyi prensip edinmiş diyetlerden uzak durun.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, anne sütünü arttıran besinler ve içecekleri anlattı:

Çemen otu tohumu: Hint mutfağı ve Ayurvedik tıpta yaygın olarak kullanılan çemen otu tohumu anne sütünü arttırmaya yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar 2 hafta boyunca düzenli olarak çemen otu tüketiminin anne sütünü belirgin oranda arttırdığını ortaya koymaktadır. 

Rezene: Yapılan bir araştırmaya göre hormon değişikliğine yol açan anethol, dianethole ve photoanethole bakımından zengin olan rezene, anne sütü için gerekli olan östrojen ve prolaktin hormonlarının üretimini teşvik eder. 

Dereotu: Rezene gibi anne sütü üretimini destekleyen hormonların üretimini teşvik eder.

Siyah susam: Kalsiyumdan zengin olan siyah susamın anne sütünü arttırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Susamı yemeklerinizde kullanabilirsiniz.  

Kimyon: Süt üretimini teşvik ettiğine inanılan kimyon doğumdan sonra anneyi güçlendirmek için önemli bir mineral olan demir bakımından da zengindir. 

Arpa: Arpa ile pişirilmiş pilav veya çorba süt yapımını arttırmak için kullanılabilir. Özellikle arpa ve rezene kombinasyonunun sütün kalitesini yükselttiği düşünülmektedir.  

Fesleğen: Sindirim sistemini düzenleyici, sakinleştirici, etkisi bulunan ve iyi bir K vitamini kaynağı olan fesleğen yemeklerle beraber veya çay olarak tüketilebilir. 

Yeşil sebzeler: Yeşil sebzeler laktasyonu arttırmakla beraber sindirime yardımcı olur ve vücudu güçlendirir. Ancak brokoli, lahana gibi bazı kükürtlü sebzeler bebekte gaz problemine ve sütün tadını değiştirerek süte karşı isteksizliğe neden olabilir. Bu tür sebzeler bebeğin süte karşı istek durumu gözlemlenerek tüketilmelidir.

Kırmızı-turuncu sebzeler: Beta-karoten bakımından zengin olan havuç, tatlı patates ve diğer kırmızı-turuncu sebzeler anne sütünü arttırmaya yardımcı olabilir. 

Yulaf: Besin lifi, demir ve kalsiyumdan zengin olan yulaf ile kendinize yulaf püresi hazırlayabilir ve besin değerini arttırmak için içerisine fındık, süt, meyve ya da baharat ilave edebilirsiniz.

Yağlar: Zeytinyağı, keten tohumu yağı ve susam yağı gibi sağlıklı yağların emzirmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca incir, beyaz üzüm, beyaz dut, hurma, yer elması, erik, sumak, kişniş, nane, zencefil de anne sütünü arttırıcı besinler arasında yer alıyor.

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