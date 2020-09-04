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Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor

Bebekler anne kokusu duyarlılığı bakımından doğuştan bir yetenekleri olduğunu anneler yada babalar çok iyi bilirler. Bilim insanları bebeklerde korku üzerine yaptıkları bir çalışmada, anne kokusunun bebekleri ne denli rahatlattığını gösteriyor.

Sağlık 04.09.2020, 10:32 04.09.2020, 10:37
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Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor

Anne kokusu bebeklerde korku hissini yok ediyor

Beynin kokulara nasıl tepki verdiğini araştıran bilim insanları bebeklerin annelerinin kokusunu aldıklarında kendilerini çok daha güvende ve huzurlu hissettiklerini ortaya çıkarttılar. Tanıdık bir kokunun bebekleri yatıştırabileceği görüşünün hiç de yeni olmadığına dikkat çeken Almanya Lübeck Üniversitesi’nden Sarah Jessen, “Doğuma yardımcı olan kimi ebe ya da hekimler yeni doğum yapmış annelere bebeklerinin beşiğine daha önce giymiş oldukları bir tişört ya da eşarp yerleştirmelerini öneriyorlar” diyor.

Sarah Jessen, bu uygulamanın gerçekten de işe yarayıp yaramadığını araştırmak amacıyla, 7 aylık bebeklere yüzlerinde korku ya da mutluluk duygusunu yansıtan fotoğraflar gösterdi. Sarah Jessen’e göre, bebeklerde korku tepkisi 7 aylıkken gelişiyor.

Araştırmaya katılan 76 bebeğin her birine bu fotoğraflar farklı koşullar altında gösterildi. Koşullardan birinde annelerinin tanıdık kokusu, bir diğerinde bir yabancının kokusu yer alıyordu. Başka birinde ise belirli bir koku yoktu. Jessen araştırma kapsamında EEG (elektroensefalografi) başlığından yararlanarak bebeklerin beyinlerindeki elektrik sinyallerini de ölçtü.

Deneyden önce araştırmaya katılan tüm bebeklerin annelerine üç gece art arda yataken giymeleri için pamuklu birer tişört verildi. Bu süreçte annelere her zamanki şampuan, sabun ve deodorantlarını kullanmalarına izin verilirken, yalnızca yeni bir ürün kullanmaktan kaçınmaları söylendi.

Korkulu yüz görüntüleri bebeklerde de genelde korku uyandırır

Korkulu yüz görüntüleri bebeklerde de genelde korku uyandırır ve bu tepki beyinlerinde belli örüntüde bir elektriksel etkinliğe neden olur. Jessen yaptığı deneyin sonucunda annelerinin kokusunu alabilen bebeklerin beyinlerinde bu örüntüye tanık olmadığını, ancak fotoğrafların yabancı birinin kokusu eşliğinde ya da herhangi bir koku eşlik etmeden gösterildiği bebeklerde söz konusu örüntünün ortaya çıktığını belirtiyor.

Elde edilen bu bulgular bebeklerin beyinlerinde korku duygusunun oluşmasında, kokunun da aralarında yer aldığı, çok çeşitli deneyimlerin etkili olabileceğine işaret ediyor. Babalarına ya da zamanlarının büyük bir bölümünü birlikte geçirdikleri kişilere ait kokuların da bebeklerde buna benzer bir tepkiye yol açıp açmadığını merak eden Jessen, bir sonraki aşamada bu konuyu daha derinlemesine araştırmayı hedefliyor.

Oxford Üniversitesi uzmanlarından Karla Holmboeda, bebeklik döneminde kokularla ilgili çok sayıda araştırma olmadığına, bu tür araştırmaların bebeklerin dünyayı nasıl algıladıklarını ve gelişimlerinde nelerin etkili olduğunu daha iyi anlamamıza olanak tanıdığına parmak basarak, “Bebeklik dönemi gerçekte her şeyin, yaşamın daha sonraki evrelerinde edindiğimiz tüm becerilerin temelini oluşturuyor,” diyor.

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