Anne karnında geçirmeleri gereken dönemi orada geçiriyorlar

Sivas’ta Üniversite Hastanesinde erken doğan bebekler anne karnında geçirmeleri gereken zamanı Yeni doğan ünitesinde geçiriyor.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde program düzenlendi. Programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Başhekim Yardımcıları, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. SCÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Doğan burada yaptığı açıklamada, “Yeni doğan bebeklerimiz bizim için çok kıymetli. Bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim etmek istiyoruz. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeni doğan Ünitesinde görev yapan Gaffari hocam, Fatih Hocam ve ekibi özverili, fedakâr bir şekilde çalışıyorlar. Burada şunu da belirtmek istiyorum; Sadece Sivas halkına değil tüm bölgeye tüm hizmet ediyoruz ve bu anlamda da Yeni doğan Ünitemiz bölgenin en büyük yeni doğan ünitesi” dedi.

“Sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim ediyoruz’’

Prematüre Ünitesi hakkında bilgi veren Yeni doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay ise “Bize gelen bebekler anne karnında geçirmeleri gereken dönemi burada geçiriyorlar. Onların anne karnındaki gibi büyümesi için gereken her türlü emeği sarf ederek sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

İkiz bebekleri prematüre servisinde tedavi gören anne Figen Biçer de zor günler geçirdiklerini ama Yeni doğan Ünitesinde verilen sağlık hizmeti sayesinde bebeklerinin hayata tutunduğunu söyleyerek teşekkür etti.