ANNE ADAYLARININ EN ÇOK MERAK ETTİĞİ 5 SORU

Bebeğimin hareketlerini ne zaman hissedeceğim?

Anne adayları bebeklerinin ilk hareketlerini kanat çırpma, guruldama, dalgalanma, dirsek atma şeklinde tarif eder. Hareketleri hissetmek ise bebeğin ağırlığı, plasentanın rahim içindeki pozisyonu ve annenin karın yağ tabakası kalınlığına bağlı olarak 16-20. haftalar arasında mümkün olur. Fakat 22. haftaya kadar bebeğin hareketleri hissedilmiyorsa kadın hastalıkları ve doğum uzmanına müracaat edip mutlaka ultrasonla bebeğin durumunu değerlendirmesi gerekir.

Ultrasound ile yapılan muayene bebeğimi rahatsız eder mi?

Halk arasında yanlış bilinen konulardan bir tanesi de bu sorudur aslında. Ultrason muayenelerinin bebeğe olumsuz etkileri konusunda elde herhangi bir veri yoktur. İnsan kulağının duymadığı ses dalgalarının yansımasıyla görüntü elde edilen ultrasonun anne karnındaki bebeği rahatsız ettiği düşünülmemektedir fakat doğru sıklıklarla yapılacak muayene anne ve bebek sağlığı için önemlidir.

Hamileyken spor yapabilir miyim? Hangi sporları yapmalıyım?

Hamilelikte egzersiz oldukça fayda sağlar fakat her gebe bir egzersiz planı çizmeden önce doktorundan görüş almalıdır. Genellikle gebelikten önce düzenli spor yapan anne adayları, gebeliğin 6. ayına kadar spor yapabilir (vücut teması olan sporlar hariç). 6. aydan sonra istirahat ve sakin yaşam ön planda olmalıdır. Egzersizde amaç asla kilo vermek ve kilo almayı engellemek olmamalıdır. Yapılan egzersizlerin de uzun süreli ve anne adayını nefes nefese bırakacak kadar zorlayıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Fakat hayatı boyunca spor yapmamış bir annenin gebelikte spora başlaması yalnızca tehlike getirebilir.

Doğum yöntemine nasıl karar vereceğim?

Doğum şekli, anne ve bebeğin özelliklerine göre belirlenir. Bebeğin duruş şekli, kilosu, gebelik haftası, çoğul gebelik, annenin kemik yapısı, genital bölgede uçuk ya da siğil varlığı, annenin hipertansiyon hastası olması ve geçirilmiş miyom operasyonu gibi durumlarda anne adaylı ile birlikte biz hekimler değerlendirme yapıp, anne adayını yönlendirmekteyiz. Tabiki ilk tercihimiz doğal doğum olmaktadır fakat bebeği ve anneyi tehlikeye atacak durumlarda bu kararımızı değiştirebilmekteyiz. Ayrıca planlanan doğum tarihinde bile oluşacak komplikasyonlar doğum şekli hakkında vereceğimiz kararları etkileyebilmektedir.

Doğumdan sonra aldığım kiloları verebilecek miyim?

Dr. Elçim Bayrak, ''Doğum sonrası yaklaşık 4-5 kg kendiliğinden verilir ve vücut 6 ay ile 1 yıl arasında eski haline döner. Emzirme döneminde sütün artması için şekerli gıdalar yerine bol sıvı tüketilmelidir. Doğum öncesi değil, emzirme döneminde alınan kiloların zor verildiği unutulmamalıdır.''dedi.