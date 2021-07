Anne adaylarına bayram tüyoları

Sağlıklı bir doğum için anne adaylarının beslenmelerine özen göstermesi gerekiyor. Kurban Bayramı yaklaşırken pandemi nedeniyle her ne kadar kısıtlı ev ziyaretleri olsa da et ve şeker tüketimini dengelemek oldukça mühim.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle anne adaylarına beslenmenin önemini hatırlatarak, özellikle et ve şekerli gıda tüketimini dengeli bir şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kavak, "Bayram telaşıyla en önemli öğünlerden biri olan kahvaltıyı sakın ihmal etmeyin. Henüz dünyaya gelmemiş bir canlıyla ilgili sorumluluklar anne adaylarını heyecanlandırsa da aynı zamanda stres nedeni de olabiliyor. Stresi yönetmeye beslenmenizi dengeleyerek başlayabilirsiniz. Uzun süren gece açlığı sonrası süt, yumurta, peynir gibi protein ağırlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak stresinizi hafifletecektir. Bebeğinize ve kendinize karşı sorumluluğunuzu yerine getirme duygusu serotonin salgısını arttırır. Kurban bayramında et tüketimini dengeli yapmaya özen gösterin. Vücudumuz, sebze ve meyve, tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri ile et ve kuru baklagillerden oluşan dört temel besin grubundan aldığı besin ögeleri ile güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin- mineraller, su ve posa gibi besin ögelerinin her birinin bağışıklık sistemine katkısı oldukça önemli. Anne adayları sağlıkla bebeklerine kavuşmak için öncelikle bu besinleri dengeli tüketmeye özen göstermeli" dedi.

Bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Kavak, "Kurban eti ve şekerli gıdaların bolca ikram edildiği Kurban Bayramı’nda öncelikle bol su tüketmek hem vücuttaki besinleri dengeler hem de anne adayının cildini ve saçını besler. Cildin kırışık olmasını geciktirir, nemlendirir, gözenekleri açar, saçlara parlaklık verir" dedi.

Anne adaylarının her gün 1 saat ürümeleri gerektiğini belirten Kavak, "Yürüyüş yapmak anne adaylarının ruhsal ve zihinsel açıdan rahatlamasını sağlar. Kan basıncını dengeler. Kan dolaşım faaliyetlerini düzenler. Özellikle bayramda ikramlıkların arttığını düşünecek olursak düzenli yürüyüş kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Kas ve kemik sağlığının gelişimi için önemlidir. Uyku kalitesini artırır. Hücre yapısını koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur ve kilo kontrolünü sağlar. Anne adayları için en heyecanlı süreçtir hamilelik süreci. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi pandemi olsun olmasın bir anne adayının ilk elde mutlaka dikkat etmesi gereken bir husus. Bunun başında da nefes alıp nefes vermek gelir. Günlük yaptığımız sıradan bir eylem gibi görünse de çoğu zaman doğru nefes alıp vermek hakkıyla yapılan bir eylem değil maalesef. Doğru ve dengeli nefes alıp verme dengeli hayat anlamını taşır. Bu konuda uzmanlardan destek alabilir anne adayları. Doğum doğal bir süreç ve sağlıklı bir şekilde yaşanıp sonuçlandırılması sağlık ekiplerinin yanı sıra büyük ölçüde annenin elinde. Tüm anne adaylarının bu süreci güvenli bir şekilde geçirmeleri ve sağlıkla kolaylıkla bebeklerine kavuşmaları önemli" dedi.