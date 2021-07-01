Anne adayları yaz sıcaklarında zorlanıyor

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, gebelerin yaz aylarında özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayıp bu süreyi klimalı veya serin bir yerde geçirmelerinin anne ve bebeğin sağlığı için faydalı olacağını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, hamileliğin normal sürecinde vücut ısısının doğal olarak yükseldiğini vurgulayarak, özellikle artan sıcaklıklarla beraber gebelik dönemlerinin ilk 3 ayı ve son 1 ayı yaz aylarına denk gelen anne adayları için bu sürecin oldukça zorlu geçebileceğini anlatarak önerilerde bulundu.

"Bol miktarda sıvı tüketin"

Memeç, özellikle hamileliğinin ilk ayları yaza denk gelen anne adaylarında halsizlik şikayeti, terleme ile oluşan sıvı kaybına bağlı olarak daha belirgin olabildiğini kaydederek, “Gebeliğinin son aylarında olanlar içinse yaz ayları yine yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle zorlu geçebiliyor. Vücutlarında oluşan değişime ve alınan kilolara bağlı olarak en sık solunum sayısında artış, nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma ve sıcağa karşı tahammülsüzlük şikayetlerinden yakınılıyor. Bu dönemde sıvı alımındaki yetersizlik, tansiyon düşüklüğüne neden olabildiği gibi kabızlık, idrar yolu sorunları hatta bebeğin amniyotik sıvı miktarında azalmaya ve rahim kasılmalarına sebep olarak erken doğuma bile yol açabilir. Bu nedenle gebelerin günlük olarak ortalama 3 litre sıvı tüketmeleri gerekir” diye konuştu.

"Yediklerinize dikkat edin"

Yaz aylarında ev dışında yemek yeme sıklığının arttığına dikkati çeken Dr. Eray Memeç, “Bu dönemde bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmeleri nispeten daha sık görülüyor. Bundan dolayı gebelikte dikkatli olmak ve ishal, kusma, bulantı gibi şikayetlerde vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir. Hazmı zor, metabolizmayı yoran yağlı veya hamur işi yiyeceklerden kaçınılarak ölçülü bir şekilde sebze-meyve ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerekir” dedi.

"Öğlen sıcağından kaçının"

Gebelerin günün en sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye eden Dr. Eray Memeç, “Yaz aylarında özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayıp bu süreyi klimalı veya serin bir yerde geçirmeleri anne ve bebeğin sağlığı için faydalı olacaktır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da sentetik olmayan, açık renkli ve bol elbiseler giymeleri ayrıca yüksek korumalı güneş kremleri ve şapka kullanarak tedbirli olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

"Seyahat edecekseniz mola verin"

Daha önceden bilinen bir erken doğum riski olmayan gebelerin doktorlarının onayı dahilinde, gebeliklerinin 9. ayına kadar ve gidecekleri yerde doktora ulaşma sorunu yoksa seyahat etmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını ifade eden Dr. Eray Memeç, şunları söyledi:

“Ancak uzun süre hareketsiz kalan gebelerde bacaklarda dolaşım bozukluğu ve damar içinde pıhtı oluşma riski vardır. Bu nedenle yolculuklarda mümkün ise uçağın tercih edilmesi yerinde olacaktır. Kara yolu ile yapılacak uzun seyahatlerde ise varis çorabı kullanılması, otururken bacaklara germe egzersizi uygulanması ve 2 saatte bir mola verilerek kısa yürüyüşler yapılması iyi olacaktır.”