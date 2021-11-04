banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!

Anne adayları dikkat: “Hayatını kaybeden gebelerin yüzde 99’u aşısız”

Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık 04.11.2021, 09:33
Anne adayları dikkat: “Hayatını kaybeden gebelerin yüzde 99’u aşısız”

Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, hamilelik ve Covid-19 aşısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre 2020 yılında gebe ölümlerinin salgın öncesi yıla göre yüzde 52 oranında arttığını belirtti. Geçen yıla oranla yüzde 50’den daha fazla anne adayının Covid-19 nedeniyle kaybedildiği ve kaybedilen gebelerin yüzde 99’nun aşısız olduğunu belirten Tuğut, “Gebelik, normalde bağışıklık sistemini baskılar ve solunum kalp sistemlerine ek yük bindirir. Gebelikte enfeksiyon ise bu yükü daha da artırır. Bu nedenle anne adayını enfeksiyona karşı korumak gerekir. Günümüz koşullarında gebeleri Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumanın en güvenilir yolu maske, mesafe, hijyen kuralı ile Covid-19 aşısıdır. Aşılama, enfeksiyon riskini, erken doğum ve yoğun bakıma yatış riskini azaltmaktadır. Bu nedenle hem kadın hem de bebek sağlığını korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır” dedi.

“Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyin”

Doç. Dr. Tuğut, mevcut Covid-19 aşılarının canlı virüs aşıları olmadığını ve canlı olmayan virüs aşılarının gebelerde uzun yıllardır güvenle kullanıldığını belirterek, “Covid-19 aşılarının hayvan ve insan deney sonuçları ve uygulama sonrası takiplerden elde edilen veriler gebelerde ve fetüste zararlı herhangi bir etki olmadığını, aksine gebelik sırasında bir Covid-19 aşısı olmanın enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Aşı sonrası gebe kadında oluşan antikorların eş arayıcılığı ile bebeğe geçtiği ve doğum sonu dönemde yeni doğanı koruduğunu gösteren pek çok çalışma sonuçları vardır. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyiniz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6