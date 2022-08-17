Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı. Koca paylaşımında, “Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.