banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı.

Sağlık 17.08.2022, 19:09
Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı. Koca paylaşımında, “Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
28°
açık