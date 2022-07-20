Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi: “Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu’da içme suyundan etkilenerek Ankara’ya sevk edilen 6 çocuktan 3’ünün yoğun bakımda, 3’ünün de Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlendiğini, hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Bolu’nun Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiş ve 31 kişinin tedavisi tamamlanmıştı. Yoğun bakım ihtiyacı duyulan çocuklardan 6’sı ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerine sevk edilmişti. Hastane Başhekimliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. İlk hastayı 16.07.2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir” denildi.