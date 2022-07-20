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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmal

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."

Sağlık 20.07.2022, 14:11
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmal

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."

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