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Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler’in, Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."
Sağlık 20.07.2022, 14:11
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği: "(Bolu’da sudan zehirlenen çocuklar) Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi’nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablo nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."