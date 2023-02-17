Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Aleyna Ölmez’in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Aleyna Ölmez kardeşimiz. dün saat 18.02’de Cebeci Hastanemize kabul edilmişti. Takibini yaptık, gece boyunca bir problemi olmadı. Sabah pelvisindeki bir problem sebebiyle küçük bir ameliyat oldu. " dedi. Ardından sözü devralan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli "İlk muayenemizde genel durumu iyiydi. Yapılan ileri tetkikler sonucu ise pelvisinde kırık saptandı. Değerlendirmelerimizde bu sabah ameliyat olmasının uygun olacağına karar verdik. Umuyoruz ki akşam saatlerinde ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda." şeklinde açıklamalarda bulundu. Aleyna’nın ameliyatı hakkında bilgi veren Ortopedi doktoru Mahmut Kalem ise: "Bugün sabah itibariyle ameliyatını aldık, az önce de uyandı. Şu an genel durumu iyi. Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz." dedi. Gazetecilerin "Hangi pozisyonda bu kadar güzel korunabilmiş" sorusunu yanıtlayan Kalem: "Aleyna’nın yaralanma şekli dış yan taraftan gelen bir ezilme yaralanması vardı. Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış. Cenin pozisyonunda kaldığı için korunduğunu düşünüyorum." dedi.