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Ankara Şehir Hastanesi’ne Yılın Başhekimi ve Yılın Hekimi ödülü

14 Mart Tıp Bayramında “Yılın Başhekimi” ödülünü alan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Ahmet Surel ve “Yılın Hekimi” ödülünü alan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş açıklamalarda bulundu.

Sağlık 22.03.2022, 09:46
Ankara Şehir Hastanesi’ne Yılın Başhekimi ve Yılın Hekimi ödülü

14 Mart Tıp Bayramında “Yılın Başhekimi” ödülünü alan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Ahmet Surel ve “Yılın Hekimi” ödülünü alan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş açıklamalarda bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Ahmet Surel “Yılın Başhekimi” ödülünü, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş de “Yılın Hekimi” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Her iki doktor da aldıkları ödülleri, aslında kendi şahıslarından daha çok Ankara Şehir Hastanesi’nin 17 bin çalışanına atfettiklerini ve bu ödülü ekip arkadaşlarının çalışmaları sayesinde aldıklarını vurguladı.

“Günlük ortalama 25 bin muayeneden ayda 500 bine yakın vatandaşımızı muayene ediyoruz”

Aldığı ödül dolayısıyla yaşadığı gururu dile getiren Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Surel, “Şuan itibariyle günlük 3 bin 500 muayene ile 500 yatan hasta ile başladığımız maceramız şuan da tam kapasite ile çalışarak günlük 25 bin muayene 3 bin 500 yatan hastaya ulaştığımız bir halde devam ediyor. Günlük ortalama 25 bin muayeneden ayda 500 bine yakın vatandaşımızı muayene ediyoruz. 15 binden fazla vatandaşımıza da yataklı tedavi hizmeti veriyoruz. Üçüncü basamak seviyedeki tüm sağlık hizmetlerini en iyi standartlarda vatandaşımıza verme gayreti içerisindeyiz. Sağlık Bakanımızın burası açılırken bize bir talimatı vardı. ‘Buraya gelen bir hasta sağlık sorununa çare bulmak için başka yere gitmeyecek’ demişti. O talimatın bugün itibariyle yerine geldiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Bu ödül şahsi bir ödül değil, biz burada 17 bin kişilik bir aileyiz”

Aldıkları ödülün 17 bin kişilik Ankara Şehir Hastanesinin her bir ferdini temsil ettiğini vurgulayan Surel, “Evvela çok büyük bir sürpriz oldu bize. Sağlık Bakanımız başta olmak bizi bu ödüle layık gören bütün büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da lütfedip bu ödülü bize takdim ettiği için teşekkür ediyorum. Ancak bu ödül şahsi bir ödül değil. Biz burada 17 bin kişilik bir aileyiz. 4 bin civarında doktor arkadaşımız var. 7 binden fazla sağlık memuru arkadaşımız var. 5 bin kişi kadar şirket üzerinden hizmet veriyor. Biz toplamda 17 bin kişilik bir aileyiz Ankara Şehir Hastanesi olarak. Ailemizin her bir ferdi adına bu taltifi kabul ediyoruz. Şahsi olarak bizim de burada bir katkımız varsa bu bizim için şereftir, onurdur. Ama her bir arkadaşımızın katkısı ne ise bizimki de odur” diye konuştu.

“Bu ödülü almak bizim için de çok büyük bir onur ve motivasyon oldu”

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş ise, “Yılın Hekimi ödülünü aldık. Son iki yılı düşündüğümüz zaman pandemi ile geçen bir süreç. Sağlık çalışanlarının çok yoğun performans gösterdiği, belki ailelerine ayıracakları vaktin büyük bir kısmını hastalarına ayırdığı, sosyal yaşam alanlarının artık hastaneler olduğu bir yaşam içerisinde büyük bir gayret ile son iki yılı geçirdik. Benim kendi duygu düşüncem, bütün hekimler ‘Yılın Hekimi’ olarak bu ödüle layıktırlar. Ben de bu ödülü alırken Ankara Şehir Hastanesinde 2 yılı aşkın bir süre içerisinde pandemide gösterilen bu üstün gayrette emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızın ve 17 bin kişilik ailemiz için bu ödülü aldık. Bu hakikaten çok onur verici bir durum. Bu ödülü almak bizim için de çok büyük bir onur ve motivasyon oldu” açıklamasında bulundu.

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